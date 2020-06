Líneas aéreas y de cruceros buscan liquidez en mercado de deuda

Molly Smith y Hannah Benjamin

Las aerolíneas y las líneas de cruceros están volviendo a los mercados de deuda para obtener más efectivo y tratar de sobrevivir a lo que podría ser un proceso de muchos años hasta que el mercado de los viajes se recupere por completo.

American Airlines Group Inc. está recaudando US$2.000 millones entre bonos garantizados de alto rendimiento y préstamos a plazo, mientras que Alaska Air Group Inc. está comercializando una transacción de certificado de fideicomiso de equipo (EETC). United Airlines Holdings Inc. está preparando una oferta de bonos de US$5.000 millones respaldada por su programa de viajero frecuente, informó Bloomberg, y la gigante de los cruceros Carnival Corp. está vendiendo préstamos por US$1.500 millones en euros y dólares para apuntalar aún más la liquidez.

Para Latam es "una decisión tomada" pero se mantiene el diálogo

Si bien varias de las principales economías del mundo están flexibilizando las cuarentenas, los casos del virus están aumentando en áreas de Estados Unidos y Europa, manteniendo a raya los planes de viaje. Las aerolíneas podrían no observar una recuperación de la demanda de pasajeros hasta 2023, mientras que Carnival dijo la semana pasada que no puede predecir cuándo podrá reanudar las operaciones.

American puede utilizar sus slots y puertas de embarque en aeropuertos como garantía de su nueva deuda, y también está vendiendo US$1.500 millones en acciones y pagarés convertibles. Carnival está comercializando sus nuevos préstamos con un rendimiento de alrededor de 8%, notablemente inferior al rendimiento de casi 12% que tenía para ofrecer en la venta de US$4.000 millones en bonos a principios de abril.

En Europa, los inversionistas de deuda evitaron instrumentos riesgosos, por lo que los bonos de la aerolínea alemana Deutsche Lufthansa AG y la compañía de pagos Wirecard AG cayeron. Los movimientos resaltan riesgos únicos en compañías individuales más allá de la pandemia.