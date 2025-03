Llaryora en el acto de licitación para terminar la ruta 19: "Córdoba se hace cargo de lo que la Nación no se hace cargo"

El gobernador Martín Llaryora aseguró que “Córdoba se hace cargo de lo que la Nación no se hace cargo” durante el acto de licitación para finalizar con la obra de la ruta nacional 19, conocida como “la ruta de la muerte”.

“Antes cuando se presentaba una obra de esta dimensión, no hacía falta dar ninguna de estas explicaciones, hoy es como que hay que dar muchas explicaciones para llevar progreso”, sostuvo el mandatario provincial.

Y luego agregó: “Va a pasar el tiempo, van a pasar los años. No se hagan ningún problema. Esto que hacemos hoy remando contra el viento en contra, que por ahí nos causa alguna esquirla, porque seguramente cuando damos esta noticia hoy como el viento sopla en contra tal vez hay mucha crítica. Las heridas de hoy van a ser los honores del mañana”.

Llaryora, entre los elogios de Caputo, la deuda con Córdoba y el apoyo a Milei por el FMI

Críticas

"Recién veía Arroyito y en un momento en que se discuten las universidades, nosotros estamos abriendo universidad que sabemos que es abrir progreso, es abrir educación. Eso también es infraestructura. Eso también es futuro", afirmó Llaryora en tono crítico aunque sin mencionar al Gobierno nacional.

Para especialistas, a partir del cripto escándalo cambió la conversación digital y la agenda pública

"Córdoba se hace cargo"

"Hoy le venimos a decir a todos nuestros vecinos y a todos los argentinos que no podemos ni vamos a esperar más. Córdoba se hace cargo, Córdoba no abandona a los cordobeses. Vamos a poner fin a la ruta de la muerte transformándola en la ruta de la vida y el progreso", expresó en otra parte de su mensaje.

"Vamos a poner fin a este monumento de la vergüenza nacional para convertirlo en una ruta del progreso y el crecimiento", enfatizó Llaryora al tiempo que señaló que "no va parar hasta terminarla y finalizarla".

“Con la finalización de esta autopista Ruta Nacional 19 y con los cientos de kilómetros de las nuevas rutas que también estamos haciendo en la provincia, muchas de ellas rurales, Córdoba se consolida como una de las provincias con la mejor red vial de la Argentina. Y cuando terminemos esta obra, vamos a ser una de las provincias con la mejor red vial de Sudamérica”, agregó.

"Córdoba se hace cargo de lo que la Nación no se hace cargo. Córdoba no abandona a la suerte a sus vecinos ni a su gente. Córdoba no para ni va a parar. Y nadie nos va a hacer cambiar la decisión de seguir haciendo por Córdoba y su gente", concluyó Llaryora.

Autopista Ruta 19

La obra conectará la ciudad de Córdoba y las localidades de los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco.

La ejecución demandará una inversión de 153,9 millones de dólares, equivalentes a 167 mil millones de pesos de acuerdo a la cotización oficial actual, que permitirán tener la autopista culminada en su totalidad en un plazo de 18 meses, generando unos 800 puestos de trabajo directos e indirectos, precisó el Gobierno de Córdoba.

Las tareas se realizarán a lo largo de 62,9 kilómetros y se licitarán divididos en tres secciones, con el objetivo de facilitar el avance de manera más rápida.

A la vez se construirán 4 distribuidores en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; 6 retornos a distinto nivel; 2 puentes de 150 metros sobre el río Xanaes; banquinas, colectoras, drenajes, iluminación, señalización y forestación.

"La ruta proyectada posee características de autopista, con dos carriles por sentido de circulación con control total de accesos y colectoras; desarrollada en un entorno rural con topografía de llanura y considerando una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora", detalla un comunicado oficial.