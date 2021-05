La mayoría de las redes "falsas" se originan en Rusia e Irán, asegura Facebook

Facebook Inc. emitió un nuevo informe el miércoles que muestra que la mayoría de las redes de cuentas que la compañía elimina por “comportamiento falso” se originan en Rusia o Irán, que representan 50 eliminaciones de redes diferentes desde 2017.

En ese mismo período de tiempo, se eliminaron un total de 9 redes “falsas” originadas en Estados Unidos. El norteamericano también fue el objetivo más constante de estas operaciones, y los usuarios estadounidenses han sido el objetivo de 28 campañas de influencia extranjera diferentes desde 2017. Ucrania fue el segundo país más atacado y fue el objetivo de 11 redes.

Los datos son parte de un informe de alto nivel de Facebook sobre operaciones de influencia, que incluye esfuerzos de grupos que utilizan cuentas falsas para engañar o influir en las opiniones de usuarios reales. Facebook informa la eliminación de redes mensualmente, pero el reporte del miércoles resumió muchos de los hallazgos de la compañía desde que comenzó a buscar estas redes luego de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

A medida que Facebook ha mejorado la detección de estas redes, funcionarios de la empresa dicen que los “malos” están cambiando de estrategia, incluido el lanzamiento de campañas más pequeñas con audiencias objetivo más específicas. La empresa describió esto como un giro a operaciones “minoristas” desde esfuerzos “mayoristas” que eran más amplios.

“Una de las consecuencias es que no tienen tanto alcance, no están atrayendo tanta atención y no pueden tener el impacto que les gustaría tener”, dijo Nathaniel Gleicher, director de política de ciberseguridad de Facebook.