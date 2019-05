Microsoft elimina los productos de Huawei de su catálogo online

Dina Bass

Microsoft Corp. retiró a Huawei Technologies Co. de uno de sus sitios web que ofrece equipo de nube, una semana después de que el gobierno de Estados Unidos pusiera en una lista negra a la compañía china. El mayor fabricante de software del mundo aún no comenta si revocará la licencia de Huawei para utilizar el sistema operativo Windows.

En el sitio web del producto Azure Stack, el logotipo de Huawei todavía está en la página principal, pero la compañía y sus ofertas se han eliminado del catálogo.

Huawei es uno de varios proveedores de hardware que crean servidores y equipos para el producto Azure Stack de Microsoft, que ayuda a las empresas a ejecutar aplicaciones de software en un servicio de nube híbrida o en sus propios centros de datos. El catálogo muestra a los clientes qué servidores y otro hardware están disponibles y son compatibles con Azure Stack.

El portavoz de Microsoft, Frank Shaw, declinó discutir qué acciones tomará Microsoft para cumplir con las restricciones de EE.UU. a Huawei y no pudo ser contactado de inmediato para comentar sobre el cambio en el catálogo.

Inversionistas y expertos de la industria han estado observando de cerca cómo las compañías de tecnología de EE.UU. modifican sus relaciones con Huawei para cumplir con la directiva y el impacto que tendrán esos cambios tanto en la empresa china como en sus socios.

Fabricantes de chips como Intel Corp., Qualcomm Inc. y Broadcom Inc., han dicho a sus empleados que no ofrecerán suministros a Huawei hasta nuevo aviso, según personas familiarizadas con sus acciones. Google, de Alphabet Inc., no ofrecerá software crucial para los futuros teléfonos inteligentes de Huawei.