Según BioNtech modificar la vacuna aumentaría la inmunidad frente a ómicron

BioNTech SE dijo que es posible que se requiera modificar su vacuna contra el covid-19 para aumentar la inmunidad contra la variante ómicron, aunque la formulación actual probablemente seguirá protegiendo contra la enfermedad grave de la variante.

“Incluso si una dosis de refuerzo de la vacuna actual proporciona un alto nivel de protección contra ómicron, podría ser necesaria una adaptación para aumentar la duración y el nivel de la inmunización”, dijo el socio de Pfizer Inc. en el desarrollo de la vacuna, en un comunicado el viernes.

La compañía dijo que espera que las personas completamente vacunadas puedan infectarse con la variante ómicron, pero aún así tendrán un alto nivel de protección contra formas graves de covid. Los refuerzos probablemente ayudarán a prevenir enfermedades graves y a defenderse de las enfermedades en general, agregó la compañía.

Incluso si la variante es capaz de eludir los anticuerpos en personas vacunadas, probablemente seguirá siendo el objetivo de otros componentes del sistema inmunológico que se activan mediante vacunas, dijo el director ejecutivo de BioNTech, Uğur Şahin, a principios de esta semana, instando a la aceleración de las vacunas de refuerzo.

Los ejecutivos de Moderna Inc. han dicho que las muchas mutaciones de la variante ómicron sugieren que nuevas vacunas serán necesarias para prevenir infecciones. La Universidad de Oxford, que desarrolló una vacuna con AstraZeneca Plc, dijo que no hay evidencia de que las vacunas existentes no proporcionarán alguna protección contra la nueva variante. Se esperan los resultados de las pruebas de laboratorio en unas semanas para obtener un panorama más claro.