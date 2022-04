Musk no se une al directorio de Twitter y está autorizado a comprar más acciones

Elon Musk podría adquirir acciones adicionales en Twitter inc. ahora que no aceptó un puesto en el directorio de la compañía de redes sociales, según un documento regulatorio dado a conocer el lunes.

El abrupto giro en torno al directorio encendió nuevas especulaciones sobre las intenciones de Musk para Twitter desde que reveló que había adquirido una participación de poco más del 9%, lo que lo convierte en el mayor accionista individual del gigante de las redes sociales. Al no unirse al directorio, Musk ya no está sujeto a un acuerdo para mantener su participación en no más del 14,9%.

Elon Musk se convirtió en el accionista mayoritario de Twitter

De acuerdo con una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Musk no tiene “planes o intenciones actuales” de adquirir acciones adicionales, pero “se reserva el derecho de cambiar sus planes en cualquier momento” a la luz de la evaluación de varios factores, como el precio de las acciones y el “relativo atractivo de negocios alternativos y oportunidades de inversión”.

El anuncio también señala que Musk podría entablar conversaciones con el directorio sobre posibles combinaciones de negocios y alternativas estratégicas. Y, en un giro que podría ser particular de uno de los usuarios más prolíficos de Twitter, el documento indica que Musk puede expresar sus puntos de vista al directorio “o al público a través de las redes sociales u otros canales”.