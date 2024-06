Nintendo lanzará nuevos juegos de Zelda y Mario antes de la próxima Switch

Nintendo Co. Ltd. anunció varios juegos nuevos que se lanzarán en Switch este año, antes del lanzamiento esperado de una nueva consola a principios de 2025.

El martes, durante una presentación, el editor de juegos japonés reveló el nuevo juego de rol Mario & Luigi: Brothership, que se lanzará el 7 de noviembre, así como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, protagonizado por la princesa Zelda en lugar del conocido héroe Link. Este último saldrá el 26 de septiembre.

Nintendo también dijo que Metroid Prime 4: Beyond, anunciado por primera vez en 2017, se lanzará en 2025, lo que podría ser una pista de que saldrá tanto para la actual consola Switch como para su sucesora.

Remakes y conversiones

Otros anuncios del evento Nintendo Direct incluyeron remakes y conversiones de juegos antiguos como Fantasian y Donkey Kong Country Returns, lo que sugiere que la mayoría de los equipos de desarrollo de Nintendo se están centrando en la próxima Switch.

La compañía dijo que desvelará la nueva consola durante su actual año fiscal, que termina en marzo de 2025.