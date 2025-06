Nvidia marcó un récord gracias al fuerte impulso del gasto en Inteligencia Artificial

Las acciones de Nvidia Corp. alcanzaron el miércoles su máximo histórico y el líder en chips de inteligencia artificial amplió su avance, lo que ha consolidado su posición como una de las empresas más valiosas del mundo.

Las acciones subieron un 3,8%, hasta los US$153,46, superando el máximo intradía histórico que se mantenía desde enero. El récord es solo el último hito de la empresa, que ha subido un 63% desde los mínimos de abril, un repunte que ha añadido más de US$1,4 billones a su capitalización bursátil.

Los últimos resultados de Nvidia fueron el último catalizador para los optimistas, ya que el informe mostró un sólido crecimiento y apuntó a una mayor fortaleza en el futuro, a pesar del impacto de las restricciones a las ventas de semiconductores avanzados en China. Los resultados de Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. y Amazon.com Inc. —que en conjunto representan más del 40% de los ingresos de Nvidia—, según datos de la cadena de suministro recopilados por Bloomberg, subrayaron aún más cómo los principales clientes de la empresa siguen invirtiendo agresivamente en la construcción de su infraestructura de inteligencia artificial.

“Mi confianza en el crecimiento de Nvidia es mayor que hace un par de meses, y parece que la carrera por la IA continuará hasta 2025 y probablemente hasta 2026”, afirmó Michael Smith, cogestor de carteras de Allspring Global Investments. “El impulso se ha restablecido claramente y la ventaja de Nvidia solo se ha ampliado y profundizado, lo que significa que su posición solo se ha fortalecido”.

En la junta de accionistas de Nvidia celebrada el miércoles, el director ejecutivo Jensen Huang tranquilizó a los inversores asegurándoles que la demanda sigue siendo fuerte. Reiteró su opinión de que la industria informática se encuentra solo al comienzo de una enorme actualización de la infraestructura de IA.

Poco conocida hace solo unos años, Nvidia se ha convertido en un nombre familiar y quizás en la acción más importante de Wall Street al convertirse en el referente de todo lo relacionado con la IA. El alza de más del 14% de las acciones este año sigue a un repunte de más del 170% en 2024, que a su vez se produjo tras un avance de casi el 240% en 2023.

Atracción de Nvidia

A pesar de esta fortaleza, sigue pareciendo atractiva en comparación con su historial según algunos indicadores de valoración. Nvidia cotiza a 31 veces los beneficios previstos para los próximos 12 meses, por debajo de su media de los últimos 10 años y no muy lejos del múltiplo de 27 del índice Nasdaq 100, a pesar de que las estimaciones de Wall Street apuntan a un crecimiento más rápido de Nvidia que del mercado tecnológico en general. El ratio PEG de la acción, que mide la valoración en relación con el crecimiento, se sitúa en torno a 0,9, con diferencia el más bajo de los Magnificent Seven.

La combinación de un alto crecimiento y un múltiplo razonable es una de las principales razones por las que Wall Street sigue siendo optimista sobre sus perspectivas. Casi el 90% de los analistas seguidos por Bloomberg recomiendan comprar la acción, que cotiza un 13% por debajo del precio objetivo medio de los analistas, lo que sugiere que muchos esperan que el impulso continúe.

A pesar de todo ello, Nvidia sigue estando infraponderada por los profesionales del mercado en comparación con otras grandes tecnológicas, lo que es una señal adicional de que existe potencial para más compras en las próximas semanas. Nvidia es propiedad del 74% de los fondos que solo invierten en posiciones largas, según datos del Bank of America. Esto la sitúa por detrás de Amazon, Apple y Microsoft, que es la más poseída, con un 91%.