Desde "una pelotudez marca cañón" hasta usos de "servicios de inteligencia": siguen las repercusiones por el video con IA de De Loredo

El diputado nacional y referente radical Rodrigo de Loredo generó un profundo malestar político en Córdoba al publicar un video en el que se simula, mediante inteligencia artificial, un discurso del gobernador Martín Llaryora. La pieza audiovisual, difundida a través de sus redes sociales, utiliza la imagen, el rostro y la voz del mandatario provincial para poner en su boca frases que nunca pronunció. El video fue acompañado por un mensaje del legislador: "Cordoversismo. Peronismo. Basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA".

Campaña sucia con IA: el caso De Loredo y el antecedente donde Mario Negri fue víctima

La publicación no tardó en viralizarse y desató una ola de críticas no solo desde el oficialismo provincial, sino también desde sectores de la oposición y voces especializadas, que advirtieron sobre la gravedad institucional y ética del recurso.

Uno de los primeros en salir al cruce fue el legislador Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. "Con pedir disculpas nunca alcanza. Pero se puede decir que es un buen gesto. Lo grave es que, lejos de hacerlo, fue y reivindicó lo que hizo. Después de haber reflexionado, sigue insistiendo con esto", señaló.

Siciliano fue más allá y acusó al diputado de incurrir en un posible delito: "Estoy convencido de que usar el rostro, la voz y la cara de otra persona para hacerle decir cosas que no dijo, en sí mismo, es un delito. Y por la calidad del video, no sé si acá no hubo servicios de inteligencia. Eso es algo que él tendrá que responder, y espero que la Justicia actúe con este tema".

El legislador también alertó sobre los efectos sociales de esta práctica: "Cuánta gente lo vio y no sabe que es inteligencia artificial. Naturalizarlo lo transforma en algo más grave aún. Es lamentable lo que hizo este pseudo dirigente, y lo digo así porque no me representa alguien que está dispuesto a cualquier cosa con tal de agredir y mentir".

De Loredo defendió el video hecho con IA: "El Llaryora real tiene la provincia hecha un desastre"

"Este tema pone en discusión los límites. Hasta cuánto estás dispuesto a hacer para no caerte de la lista de diputados. Cuánta necesidad tenés de protagonizar algo que te lleva a cometer un delito, violar toda frontera, mentir. Es muy grave lo que sucedió", concluyó.

Calvo: "Es una injuria de enorme gravedad institucional"

El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, también apuntó con dureza contra el dirigente radical. "Le pedimos que tenga la valentía de pedir disculpas y que baje ese video malintencionado. Nosotros dudamos incluso de que lo haya hecho él. Pero si lo difundió, es igual de grave", expresó durante un acto oficial en Río Cuarto.

Calvo calificó el hecho como una "injuria de enorme gravedad institucional y política", y lo vinculó a posibles operaciones: "Parece una operación salida de los servicios de inteligencia. Es una injuria grave al pueblo cordobés".

Juez: "Una pelotudez marca cañón"

A pesar de los vínculos con de Loredo, el senador nacional Luis Juez fue tajante al repudiar el accionar del dirigente. "Me pareció sencillamente un espanto. Estamos hablando de un video con inteligencia artificial y no estamos hablando de los temas importantes. Gran parte de lo que dice ahí puede ser cierto, pero no es la forma", declaró en Radio Continental.

Bornoroni defiende una "lista de puros" pero ahora no descarta alianzas para octubre en Córdoba

Juez criticó duramente la estrategia utilizada: "Con el cariño y el respeto que le tengo a Rodrigo, me parece una pelotudez marca cañón. Entrar en un terreno de impredecibles consecuencias. Esto puede volver como un boomerang".

"Si tenés que recurrir a la inteligencia artificial, es porque te está fallando la natural. No hay que subestimar esto. Está mal. No está mal pedir disculpas. Creo que se dejó llevar. Pero para pegarle a Llaryora yo no recurriría a un artilugio, a una mentira. Lo diría con vehemencia y de frente", concluyó.