El panorama sigue siendo optimista para la industria de la marihuana

Sarah Halzack

Hace casi exactamente un año, una pequeña compañía canadiense de cannabis estaba generando mucha expectación y desenfreno (lo siento, no pude resistir el juego de palabras). A pesar de sus insignificantes ingresos trimestrales de US$9,7 millones, la capitalización de mercado de Tilray Inc. se elevó tanto (perdón nuevamente, me detendré) que eclipsó brevemente la de las principales compañías de las que la gente efectivamente ha oído hablar, como American Airlines Group Inc.

El auge se desvaneció rápidamente —lo cual no es sorprendente, dado lo absurdo que parecía incluso en el momento— y las acciones de Tilray han seguido bajando. Y recientemente el sector del cannabis también ha tropezado.

Sin embargo, este disminuido entusiasmo por las acciones cannábicas no refleja necesariamente las perspectivas de desvanecimiento para el mercado de la marihuana, que aún es prometedor. En cambio, está relacionado con desafíos a corto plazo asociados con un despliegue desigual de la marihuana legal en Canadá, lo que dificulta un surgimiento rápido de los ganadores.

En octubre de 2018, Canadá se convirtió en el segundo país en legalizar la marihuana recreativa. Pero todavía no es particularmente fácil para los consumidores canadienses tener cannabis en sus manos, ya que el ritmo de apertura de los dispensarios ha sido lento.

En una nota de investigación, Vivien Azer de Cowen & Co. ofreció este ejemplo para demostrar cuán escasos son los dispensarios, per cápita, en Ontario, la provincia más poblada del país:

Kenneth Shea, un analista de Bloomberg Intelligence, señala que incluso dentro del pequeño ecosistema de tiendas, ha sido difícil equiparar en los primeros días la oferta con la demanda y, a veces, los dispensarios agotan todas las cepas de mayor calidad.

En tanto, los precios promedio del cannabis legal se mantienen muy por encima de los precios en el mercado ilegal. Si el producto legal sigue siendo inconveniente para comprar, y si el producto ilegal es más barato, entonces las ventas de cannabis en el dispensario aún no se han disparado exactamente.

En este mercado de rápido desarrollo y similar al salvaje oeste, algunos pesos pesados ​​de la industria han terminado decepcionando a los inversionistas con sus recientes ventas o cifras de rentabilidad. Aurora Cannabis Inc., por ejemplo, había dicho en mayo que estaba en camino de lograr un crecimiento en las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización en el cuarto trimestre. Cuando informó resultados la semana pasada, dijo que no había logrado cumplir con este objetivo y citó "desafíos a nivel minorista" que estaban "fuera de su control".

Esto no significa que no existan caminos realistas para que las compañías líderes de la industria obtengan más ingresos a medida que refuerzan su capacidad y que la próxima incorporación de más tiendas minoristas canadienses les dé la oportunidad de atraer a más clientes. Además, algunas de las mayores oportunidades en Canadá aún están por llegar: en el primer año de legalización, el país permitió la venta de solo ciertos productos cannábicos, incluidas las flores y aceites fumables. Los comestibles y las bebidas se incorporarán gradualmente a finales de este año, lo que podría atraer el interés de una gran cantidad de consumidores que no están interesados ​​en fumar pero que sienten curiosidad por el cannabis.

Con la vista puesta más allá de Canadá, los pronósticos sugieren que los mercados médicos y recreativos continuarán abriéndose en todo el mundo, lo que brindará grandes oportunidades para el crecimiento a largo plazo si estas compañías pueden aumentar su oferta rápidamente y crear marcas atractivas.

Entonces, un año después del viaje desenfrenado de Tilray, los inversionistas parecen ser cada vez más cautelosos respecto a las acciones cannábicas. Es difícil saber qué compañías prosperarán eventualmente y es arriesgado tratar de obtener una inversión rápida de su dinero. Sin embargo, las perspectivas para la industria en su conjunto siguen siendo bastante optimistas.