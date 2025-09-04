Pfizer responde a Trump: defiende transparencia y seguridad de su vacuna contra el covid

Pfizer Inc. defendió la investigación que respalda su vacuna contra el covid en un comunicado en su sitio web, en respuesta directa a una publicación en redes sociales del presidente Donald Trump durante el fin de semana en la que cuestionaba si las compañías farmacéuticas estaban ocultando información sobre las vacunas.

La empresa está “dedicada a seguir brindando datos claros y veraces al público”, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en el comunicado, y agregó que los datos sobre la vacuna contra el covid de Pfizer se han divulgado en más de 600 publicaciones revisadas por pares.

Bourla también elogió la gestión de Trump de la Operación Warp Speed, que supervisó el desarrollo de las vacunas contra el covid, y dijo que el esfuerzo “normalmente sería digno del Premio Nobel de la Paz, dado su impacto significativo”.

Las vacunas se han convertido en un tema político polémico en los últimos años ya que expertos cuestionan la evidencia ampliamente aceptada sobre su seguridad y eficacia. La Casa Blanca de Trump ha amplificado esas preocupaciones, particularmente después de nombrar a Robert F. Kennedy Jr., un crítico acérrimo de las vacunas, como principal funcionario de salud del país. Los cambios han obligado a los fabricantes de vacunas a defender su trabajo mientras intentan mantener la menguante confianza pública en sus productos.

Bajo la dirección de Kennedy, los funcionarios de salud de EE.UU. redujeron drásticamente el número de personas que son elegibles para las vacunas contra el covid. Kennedy sacó del cargo a la cabeza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y nombró a críticos de las vacunas para un panel asesor que desempeña un papel de gran importancia a la hora de determinar quién recibe vacunas en todo el país.

Trump declaró en su publicación que, si bien muchos creen que las vacunas contra el covid son un milagro que salvó millones de vidas, otros discrepan. El presidente añadió que Pfizer y otras empresas se guardaban información “extraordinaria” sobre las vacunas, y que la falta de transparencia estaba destruyendo a los CDC.

Pfizer dijo que está de acuerdo con el llamado de Trump a la transparencia. Bourla señaló un sitio web de la compañía que tiene investigaciones sobre sus vacunas, agregando que Pfizer planea agregar más información y estudios para fin de mes.

El director ejecutivo ha dicho que con frecuencia le recuerda al presidente el éxito de Warp Speed y en abril les dijo a los analistas que cree que es injusto que Trump no haya ganado un Premio Nobel por su liderazgo.

La vacuna y píldora de Pfizer contra el covid representó casi el 20% de las ventas anuales en 2024. Los ingresos de la empresa por la vacuna contra el covid suelen concentrarse en otoño e invierno, lo que significa que cambios drásticos en el acceso a las vacunas podrían afectar el negocio de Pfizer.

