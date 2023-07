Los Premios Emmy se posponen por las huelgas de Hollywood

Los premios Emmy, programados para ser transmitidos en septiembre, fueron pospuestos debido a las huelgas de actores y guionistas.

Aún no se ha seleccionado una nueva fecha para el evento, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. El New York Times informó el viernes que el evento anual de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión podría reprogramarse para enero.

Fran Drescher universalizó el reclamo de salarios para los guionistas de Hollywood

Cuándo iban a ser los premios Emmy

Los premios estaban programados para ser entregados el lunes 18 de septiembre en una ceremonia organizada por la cadena Fox.

El evento de este año, la 75ª edición, se perfilaba una vez más como un escaparate para HBO de Warner Bros Discovery Inc., que tiene tres programas entre las principales nominaciones con Succession, The Last of Us y The White Lotus.

Traducido por Paola Torre.