‘Succession’ lidera nominaciones a los Emmy en medio de huelga

Succession, la serie de HBO sobre la lucha de una familia por su imperio mediático, fue nominada a 27 premios Emmy, liderando la carrera anual por los máximos galardones de la industria televisiva.

Como ha sido habitual últimamente, HBO, propiedad de Warner Bros. Discovery Inc., destacó entre las grandes cadenas, con tres producciones que lideraron las nominaciones, incluidas además The Last of Us y White Lotus. Cuatro actores de Succession también fueron nominados por sus papeles protagonistas.

Succession: ¿por qué nos gusta tanto?

Succession, la gran candidata a quedarse con la mayoría de los Emmys.

Los nominados se dieron a conocer el miércoles por la mañana, aunque aún quedan muchas incógnitas sobre la ceremonia de este año, que se transmitirá el 18 de septiembre por Fox. Los guionistas de Hollywood están en huelga desde el 2 de mayo, lo que significa que la gala anual no contará con la participación de los escritores si su disputa contractual no se resuelve para entonces.

Además, un contrato entre los estudios de cine y televisión y el Screen Actors Guild, un sindicato que agrupa a miles de actores, expira el miércoles por la noche. Si los actores se declaran en huelga, es posible que ni siquiera asistan a la ceremonia ni promocionen sus propias producciones.

El regreso del macartismo a Hollywood

La comedia de ABC Abbott Elementary y la serie de FX El oso también obtuvieron nominaciones. Ambas cadenas son propiedad de Walt Disney Co. Abbott Elementary, sobre una escuela pública del centro de la ciudad, ya ha sido ganadora en otras ocasiones. La creadora y protagonista, Quinta Brunson, también fue nominada como actriz principal de comedia. El oso, sobre los trabajadores de un restaurante familiar de Chicago, fue candidata por su primera temporada.

También fueron nominadas la comedia británica sobre fútbol Ted Lasso, de la división de streaming de Apple Inc., y Solo asesinatos en el edificio, de Hulu.

Todas las nominaciones a los Emmy 2023

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

"Andor".

"Better Call Saul".

"The Crown".

"La casa del dragón".

"The Last of Us".

"Succession".

"The White Lotus".

"Yellowjackets" .

MEJOR SERIE DE COMEDIA

"Abbott Elementary".

"Barry".

"Jury Duty".

"The Bear".

"The Marvelous Mrs. Maisel".

"Only Murders in the Building".

"Ted Lasso".

"Wednesday" .

MEJOR MINISERIE

"Beef".

"Black Bird".

"Dahmer-Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer".

"Daisy Jones & The Six".

"Fleishman is in Trouble".

"Obi-Wan Kenobi" .

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Bill Hader, "Barry".

Martin Short, "Only Murders in the Building".

Jason Sudeikis, "Ted Lasso".

Jeremy Allen White, "The Bear".

Jason Segel, "Shrinking" .

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Christina Applegate, "Dead to Me".

Rachel Brosnahhan, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Quinta Brunson, "Abbott Elementary.

Natashaa Lyonne, "Poker Face".

Jennaa Ortega, "Wednesday .

MEJOR ACTOR DE DRAMA

Brian Cox, "Succession".

Kierann Culkin, "Succession".

Bob Odenkirk, "Better Call Saul".

Pedro Pascal, "The Last of Us" .

Jeremy Strong, "Succession".

Jefff Bridges, "The Old Man" .

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

Melanie Lynskey, "Yellowjackets".

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale" .

Bella Ramsey, "The Last of Us" .

Sarah Snook, "Succession".

Sharonn Horgan, "Bad Sisters".

Kerii Russell, "The Diplomat".

MEJOR ACTOR, MINISERIE O PELÍCULA

Taronn Egerton, "Black Bird".

Evann Peters, "Dahmer-Monster: La historia de Jeffrey Dahmer".

Daniel Radcliffe, "Weird: La historia de Al Yankovic".

Michael Shannon, "George y Tammy".

Steven Yeun, "Beef".

Kumaill Nanjiani, "Welcome to Chippendales" .

MEJOR ACTRIZ, MINISERIE O PELÍCULA

Lizzyy Caplan, "Fleishman is in Troubles".

Dominiquee Fishback, "Swarm".

Rileyy Keough, "Daisy Jones & The Six".

Jessica Chastain, "George y Tammy".

Ali Wong, "Beef".

Kathrynn Hahn, "Tiny Beautiful Things".

ED