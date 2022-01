El desplome del bitcóin podría llegar a US$100.000

El bitcóin ha recibido una paliza esta semana en momentos en que la Reserva Federal se prepara para eliminar el estímulo, pero los alcistas se sienten tan animados como siempre.

La mayor criptomoneda por valor de mercado ha perdido alrededor de US$80.000 millones desde el comienzo del año en medio de una caída que la ha llevado a sus niveles más bajos desde el desplome de principios de diciembre. Sin embargo, hay quienes proyectan que aún puede llegar al nivel de US$100.000 en algún momento de este año.

Tendría que duplicar con creces los niveles actuales de alrededor de US$42.900 para alcanzar ese hito. Los analistas dicen que no es que no pueda —ha registrado muchos rendimientos anuales de tres dígitos durante la última década—, pero el camino por delante podría ser más difícil para las criptomonedas con una Fed más dura.

“Las criptomonedas se beneficiaron de las enormes inyecciones de liquidez de la Fed desde 2020”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Impulsó estos activos demasiado lejos, demasiado rápido”.

Junto con los activos más riesgosos, como las acciones estadounidenses, el bitcóin y otros activos digitales cayeron el miércoles, después de que las minutas de una reciente reunión de la Fed mostraran que los funcionarios están dispuestos a retirar el estímulo antes de lo que muchos esperaban.

El comunicado apuntaba a subidas de tasas más tempranas y rápidas por parte del banco central, lo que aumentaría el costo del capital en toda la economía. Esto podría alejar a los inversionistas de las criptomonedas, muchas de las cuales registraron enormes ganancias en los últimos dos años en medio de un estímulo intensificado.

Proyecciones optimistas sobre el bitcóin

Pero no todo el mundo está de acuerdo en que este entorno sea pésimo para las criptomonedas. El bitcóin es un activo de riesgo que se está convirtiendo en una reserva digital en un mundo que va en esa dirección, y eso tiene implicaciones positivas para su precio, según Mike McGlone de Bloomberg Intelligence.

La moneda “se dirige hacia los US$100.000”, escribió en una nota. “Las criptomonedas se encuentran entre las más arriesgadas y especulativas. Si los activos de riesgo disminuyen, ayuda a la Fed a combatir la inflación. Al convertirse en un activo de reserva global, el bitcóin puede ser uno de los principales beneficiarios en ese escenario”.

Sin embargo, eso no ha impedido que otros participantes del sector, como el cofundador de Messari Inc., Ryan Selkis, se burlen de la base de algunas de las predicciones tan elevadas.

A principios de esta semana, el analista de Goldman Sachs Zach Pandl escribió que el bitcóin podría alcanzar los US$100.000 si sigue quitándole participación de mercado al oro.

Últimamente, el bitcóin ha estado moviéndose al unísono con el mercado de valores, ya que el coeficiente de correlación de 100 días de la moneda y el S&P 500 se sitúa ahora en 0,44. Es la lectura más alta de este tipo desde el cuarto trimestre de 2020. Un coeficiente de 1 significa que los activos se mueven al unísono, mientras que menos 1 mostraría que se mueven en direcciones opuestas.

“Ahora que este estímulo va a ser menos abundante más rápidamente de lo que los mercados habían estado pensando, tiene sentido que estos activos estén cayendo a la par”, dijo Maley.

Lindsey Bell, estratega jefe de mercados y dinero de Ally, dice que los inversionistas ya estaban nerviosos al comenzar el año debido a la incertidumbre sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed.

“La gente está reevaluando el riesgo que quiere asumir”, dijo por teléfono. No ayuda el hecho de que el dólar también se haya fortalecido, lo que sirve de recordatorio para los inversionistas en criptomonedas de que “sigue siendo la moneda del mundo y sigue siendo muy fuerte y no va a ir a ninguna parte, por lo que no es necesario esconder el dinero debajo del colchón o en criptomonedas”.

Greg Bassuk, director ejecutivo de AXS Investments, un administrador de activos que se centra en inversiones alternativas, dice que el bitcóin debería formar parte de la cartera de un inversionista.

“Somos muy alcistas con respecto al bitcóin y los activos digitales que superan todo el ruido, día a día”, dijo en una entrevista. “Los activos digitales serán tratados a más largo plazo como materias primas, acciones y bonos, y bienes raíces y otras clases de activos más tradicionales en los próximos años”.