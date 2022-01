Las criptomonedas serán el lugar de la democratización de las finanzas

Este año que finalizó fue muy intenso en términos de analizar el auge y crecimiento de las criptomonedas. Tanto la adopción del Bitcoin como moneda de pago en varios lugares del mundo así como ciertas prohibiciones en países como ocurrió en el caso de China fueron algunos hitos que plasmaron lo que se viene de cara a 2022.

Es interesante hacer un análisis del mercado. En primer lugar, vale decir que cada vez son más las personas que quieren aprender sobre esta nueva tecnología y, particularmente, en la Argentina, donde el crecimiento fue exponencial. Para cuantificar dicho crecimiento, nuestra academia “NW Professional Traders” observó un incremento de casi el 300% en alumnos en comparación al 2020.

La razón de algunos de estos índices radica en el gran avance que se sigue manifestando en los proyectos de videogaming y, al mismo tiempo, en que el público comenzó a entender mejor esta tecnología. Ahora ya no es sólo Bitcoin o Ethereum como las monedas emblemáticas. Se ha dado un paso gigantesco en el uso cotidiano del blockchain en general. A tal punto que en varios países uno puede comprar un auto o incluso un inmueble mediante el pago con criptomonedas.

Pero no todas las noticias del mundo de las cripto son felices. En el último tiempo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Europa en conjunto con organismos internacionales del mundo bancario empezaron a contraatacar para anular la expansión de las criptomonedas. Sin embargo y aunque se generaron caídas importantes, las monedas se recuperaron rápidamente con valores máximos históricos. Sobre todo en el Bitcoin, que es la cripto madre.

Es importante marcar como balance del año que el mundo aprendió mucho, llegando a una adopción de un 800% superior en apenas un año. Y lo que es aún más interesante: con estos números solo se aproxima a un 3% de adopción en lo que refiere a la población mundial. Hay mucho camino aún por recorrer.

Respecto al fenómeno en la Argentina, hoy existen públicos de cualquier nivel hablando de criptomonedas que viven al día, más en un contexto donde la gente intenta escapar de la inflación. Observan un mercado capaz de hacerle ganar mucho más que un salario mínimo. Nuestra realidad como país muestra un nivel de adopción a las criptomonedas que comparado con el resto del mundo llega casi a duplicarse; y de igual modo se ve en contextos como Venezuela o Filipinas con una depreciación de la moneda nacional a diario. Parece algo anecdótico, pero es real: en la Argentina hay público que vive de juegos de criptomonedas. Es el caso de chicos de 18 años que juegan y crean ganancias desde sus casas.

Si bien los gobiernos no saben qué hacer con este fenómeno que los excluye y ven cómo se les escapa una tecnología de uso e intercambio sin intervención del Estado u otro organismo de control, será muy complicado que los gobiernos puedan regular el mundo de las criptomonedas. En la Argentina salió un “símil” impuesto al cheque a las exchanges nacionales, pero no pueden ir contra las internacionales. Incluso mucha gente ya adopta billeteras descentralizadas donde cada uno controla sus criptomonedas. No obstante, si un país prohíbe la adopción de las criptomonedas, las compañías ligadas a este ecosistema se van a ir de ese país y eso no le conviene a nadie.

El mundo cripto tiene cosas muy buenas, pero es importante capacitarse y estar atentos a las estafas. Saber y entender la diversificación. No poner todo “en una sola canasta”. Conocemos mucha gente que pone todos los ahorros en una sola moneda y con eso hay que tener cuidado.

Siempre recomendamos no arriesgar lo que uno no está dispuesto a perder. El dinero que uno invierte puede convertirse en poco o mucho en horas. Es todavía un mercado muy volátil y así como uno puede ganar mucho, también puede suceder lo contrario.

Hay que tener cuidado, entrenarse y fijarse dónde se pone el dinero porque están los que administran dinero sin credencial ni habilitación. El mercado se está afianzando y no está exento de la farsa o el fraude. Basta con estar atento, porque ha llegado el momento de una nueva era de inversiones descentralizadas con control pleno y autónomo del hombre común.

*Cofundador de N&W Professional Traders.