¿Qué pasa con las criptomonedas y por qué cae el Bitcoin?

El Bitcoin, la criptomoneda insignia del mercado digital, se desplomó en la sesión de este miércoles. Con una caída que llegó a ser del 31%, la divisa digital cotizaba por debajo de los US$ 40.000.

Si bien el 8 de febrero el bitcoin superó los US$ 65.000 después de que el empresario Elon Musk anunciara una compra masiva con fondos corporativos, desde entonces experimentó un derrumbe del 46%, lo que significa una pérdida de US$ 500.000 millones, un monto que supera al Producto Bruto Interno de la Argentina.

En ese sentido, algunos economistas como Nouriel Roubini, profesor de Economía en la Universidad de Nueva York, sostienen que corresponde con que finalmente se rompió la "burbuja" de las criptomonedas.

¿Caída o corrección del mercado de criptomonedas?

Por el contrario, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance dialogó con PERFIL sobre este tema y explicó que "no se puede decir que explotó la 'burbuja' porque no hay tal". "Lo que se ve es una corrección del mercado. Si se analiza año a año, en 2020 la acción de Bitcoin valía US$ 9.000 y hoy está en US$ 38.000 - US$ 39.000, con un mínimo de US$ 30.000", agregó.

"Se está más de tres veces arriba de lo que estaba la acción hace un año", aseveró.

Ante la posibilidad de que la caída del Bitcoin implique el reemplazo por una nueva criptomoneda, Hinz comentó que no cree que esto pueda pasar porque "Bitcoin tiene un grupo de gente que lo respalda, todos los mineros, la potencia de calculo que tiene ya instalada". "Es muy difícil de poder cambiarlo. Obviamente es el mercado quien decide en última instancia y si decide que hay una criptomoneda superior en tecnología, ese día se verá el reemplazo de Bitcoin", puntualizó.

Crisis de confianza: Tesla y China

Cabe señalar que la caída del Bitcoin afectó a la confianza en el mercado en general. Ethereum, la segunda mayor criptodivisa del mundo, bajaba un 21,77%, hasta los 2.739 dólares. Dogecoin, una de las favoritas de Musk, caía un 22,85% a 0,38 dólares. El valor de todo el mercado de criptodivisas ha caído un 13% en las últimas 24 horas.

La decisión de Tesla Inc. de dejar de aceptar la moneda para sus vehículos, y una declaración el martes del Banco Popular de China, en la que determinaron que “las monedas virtuales no deben ni pueden usarse en el mercado porque no son monedas reales”, provocaron el fuerte descalabro.

