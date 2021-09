Rusia aumenta presión sobre Google y Apple antes de las elecciones

Rusia está intensificando la presión sobre empresas de tecnología estadounidenses antes de las elecciones parlamentarias de esta semana, la más reciente medida en una escalada de condicionamiento sobre el universo de internet.

El jueves, los legisladores señalaron que Apple Inc. y Google de Alphabet Inc. no lograron bloquear el acceso al contenido relacionado con una campaña de protesta dirigida por Alexey Navalny, líder encarcelado de la oposición. Los reguladores también amenazaron con aumentar drásticamente las multas a las empresas. La llamada iniciativa de voto inteligente de Navalny tiene como objetivo concentrar el descontento popular para derrotar a los candidatos del partido gobernante. Los tribunales rusos prohibieron su mención en línea.

China acelera el desacople tecnológico total de Estados Unidos

La represión también provocó interrupciones en el acceso a Google Docs en Rusia después de que partidarios de Navalny usaran el editor de texto para distribuir sus listas de candidatos recomendados, según Roskomsvoboda, un grupo de defensa de internet. Anteriormente en la semana se informaron problemas similares con la App Store de Apple, a través de la cual se distribuyó una aplicación de votación inteligente.

Después de dos décadas en el poder, el presidente ruso, Vladimir Putin, de 68 años, ha intensificado drásticamente los esfuerzos de control de internet, que se ha mantenido como un bastión de la libertad de expresión. Anteriormente este año, después de las protestas masivas por el encarcelamiento de Navalny, Rusia ralentizó el acceso a Twitter. También impuso multas de varios millones de dólares a empresas de redes sociales, incluidas Facebook y Google, por no eliminar los llamados a manifestaciones que fueron declaradas ilegales por las autoridades.

Google.

El Kremlin planea pisar una victoria rotunda en la votación del fin de semana para el partido gobernante a pesar de un apoyo vacilante por un nivel de vida estancado. Los competidores han sido expulsados de las urnas y los aliados de Navalny han sido encarcelados u obligados a exiliarse. El esfuerzo de votación inteligente podría avergonzar a los candidatos preferidos del Kremlin en algunas contiendas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Estados Unidos la semana pasada para quejarse de que los “gigantes digitales” estadounidenses estaban violando las leyes rusas sobre la no injerencia en las elecciones. Alguaciles de la corte visitaron la oficina de Google en Moscú el martes por la prohibición del voto inteligente.

Texas impulsa la regulación de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley

El Kremlin niega cualquier plan para restringir ampliamente el acceso a internet, pero dice que las empresas de tecnología occidentales deben obedecer las leyes rusas. Los portavoces de Google y Apple no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“Ya existen motivos formales para el bloqueo completo de Apple, Google, YouTube, Twitter, Facebook y otros”, dijo Damir Gainutdinov, experto en libertad en internet del grupo de derechos humanos Agora. Las autoridades también intentan obligar a los proveedores de redes privadas virtuales a evitar que los usuarios eludan las prohibiciones y accedan a contenido no autorizado, dijo.

ED