Santa Marta reúne a gobiernos para destrabar la salida de combustibles fósiles

Al otro lado de la carretera de donde se celebra la primera conferencia internacional sobre la transición fuera de los combustibles fósiles, o TAFF por sus siglas en inglés, buques petroleros descargan en la terminal Pozos Colorados, el mayor tanque de almacenamiento de combustible de Colombia.

La tensión entre las ambiciones climáticas y la dependencia de los combustibles fósiles está en el centro del encuentro, que comienza el viernes en la ciudad caribeña de Santa Marta. Ha convocado a más de 50 países —desde productores de petróleo como Nigeria hasta grandes consumidores como Alemania— y a la Unión Europea en un intento por romper el estancamiento de las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas.

La reunión refleja una creciente impaciencia con el lento avance de las negociaciones globales. Los países acordaron por primera vez en la COP28 en Dubái en 2023 “transitar fuera de los combustibles fósiles”, pero lograron pocos avances sobre cómo hacerlo. En la COP30 del año pasado en Brasil, una hoja de ruta propuesta para eliminar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón obtuvo el respaldo de unos 80 países, pero fue eliminada del documento final por falta de consenso, lo que generó molestia entre muchos delegados.

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Esa frustración ayudó a que Colombia y los Países Bajos impulsaran una “coalición de los dispuestos” en Santa Marta. El esfuerzo ha ganado impulso en las últimas semanas, ya que la guerra en Irán ha alterado los mercados energéticos y ha puesto de relieve los riesgos de seguir dependiendo de combustibles basados en carbono.

“Los países llegan a Santa Marta con la crisis energética en el centro de sus preocupaciones. Tienen un recordatorio muy claro de lo volátil, impredecible e inestable que es depender de los combustibles fósiles”, dijo Natalie Jones, asesora principal de políticas en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible.

“Necesitamos pasar ahora del objetivo general de abandonar los combustibles fósiles a cómo hacerlo en la práctica”, dijo David Waskow, del World Resources Institute, quien describió a Santa Marta como un paso inicial para abordar los desafíos concretos.

Un paso importante, señaló Waskow, es una hoja de ruta global. La presidencia de la COP30 de Brasil ha propuesto una y se espera que la presente en la COP31 en Turquía en noviembre. La conferencia de Santa Marta busca debatir cómo pueden desarrollarse hojas de ruta nacionales e internacionales. Delegados brasileños dijeron a negociadores en Berlín esta semana para otra reunión preparatoria que buscan presentar un plan a tiempo para la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, según personas familiarizadas con el tema.

La toma de decisiones será menos formal que en las negociaciones climáticas de la ONU, mediante un proceso participativo que involucra a gobiernos, científicos y sociedad civil y que alimenta un segmento de alto nivel. Los resultados del encuentro se consolidarán en un informe final en lugar de un acuerdo vinculante.

“Mi expectativa no es que esto genere grandes resultados tras una sola conferencia”, dijo el comisario climático de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, en una entrevista en la reunión de Berlín. “Pero es importante tener este proceso con esta coalición de los dispuestos”.

Sin embargo, se hacen evidentes los límites de este esfuerzo al ver quienes no vinieron. Entre las ausencias están los tres mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo: China, EE.UU. e India. Tampoco están productores clave de petróleo como Arabia Saudita, Rusia y la vecina Venezuela. Arabia Saudita ha bloqueado durante años cualquier referencia a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en negociaciones internacionales.

Para los líderes políticos, la crisis provocada por la guerra en Irán plantea un dilema. Los altos precios del petróleo refuerzan el argumento a favor de las energías renovables y de reducir la dependencia de rutas de suministro volátiles. Pero también provocan respuestas de corto plazo como mayor perforación y más subsidios.

El resultado es un panorama global en el que los mercados de hidrocarburos están bajo presión y, al mismo tiempo, generan ganancias extraordinarias, incluso entre los participantes de Santa Marta. En medio del aumento de los precios de la energía, Francia anunció que ayudará a hogares y empresas a cambiar a electricidad en lugar de otorgar ayudas temporales para combustibles. En Noruega, los ingresos por petróleo y gas elevaron el superávit comercial a su nivel más alto desde enero de 2023.

Colombia marca el camino

Colombia, anfitrión del encuentro, muestra lo conflictiva que puede ser la transición. Desde que asumió el cargo en 2022, el presidente de izquierda Gustavo Petro ha posicionado a Colombia a la vanguardia del movimiento para reducir los combustibles fósiles. Prohibió el fracking y detuvo nuevas exploraciones de petróleo y gas, en un país donde los hidrocarburos todavía representan cerca de la mitad de las exportaciones. También respaldó el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, elevando un movimiento que hasta entonces había sido impulsado principalmente por estados insulares vulnerables.

Pero las contradicciones son evidentes. En la terminal Pozos Colorados, que maneja la mayor parte de las importaciones de combustible del país, una filial de la estatal Ecopetrol SA inauguró en junio el mayor tanque de almacenamiento de Colombia, ampliando la capacidad para productos refinados.

Más recientemente, una creciente escasez de gas doméstico —agravada por la paralización de nuevas perforaciones y empeorada por la guerra en Irán— ha reactivado la demanda por el propio carbón de Colombia.

El país también se encamina a elecciones. Una encuesta reciente muestra que dos candidatos presidenciales conservadores lideran frente al senador izquierdista Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, lo que apunta a un posible giro hacia la derecha cuando los votantes acudan a las urnas el 31 de mayo, con una segunda vuelta prevista tres semanas después.

Si los aliados de Petro pierden, la política energética de Colombia podría dar un giro. “Hay consenso entre los candidatos de la oposición para ampliar la exploración de petróleo y gas, incluso mediante fracking”, dijo Adrián Correa, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. “Podría haber un fuerte impulso para aumentar la actividad de combustibles fósiles”.

Escenario de mayor calentamiento global

El calentamiento global va camino de superar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Incluso si los países implementan plenamente sus compromisos climáticos actuales, se proyecta que las temperaturas aumenten entre 2,3°C y 2,5°C este siglo, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025 de la ONU, mientras que las políticas actuales apuntan a una trayectoria más cercana a 2,8°C. Esto está muy por encima del umbral de 1,5°C que los científicos consideran necesario para evitar los peores impactos del cambio climático.

Las emisiones siguen moviéndose en la dirección equivocada. Las de dióxido de carbono provenientes de combustibles fósiles alcanzaron un récord de 38.100 millones de toneladas en 2025, con un aumento de 1,1% respecto al año anterior, según el Global Carbon Budget.

“El simple hecho de que esta conferencia esté ocurriendo ya es un éxito”, dijo Claudio Angelo, asesor principal de políticas del Observatorio del Clima de Brasil, una red de grupos ambientales, de la sociedad civil y académicos. “Sabemos al menos desde la década de 1960 que los combustibles fósiles causan el cambio climático, y aun así nunca ha habido una reunión de países específicamente para discutir cómo abordar ese problema”.