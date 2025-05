Telefónica estudia la renovación de su unidad tecnológica

Telefónica SA está elaborando planes para renovar su negocio tecnológico, como parte de una revisión estratégica más amplia de la mayor empresa de telecomunicaciones de España, según fuentes con conocimiento del asunto.

Varios ejecutivos están descontentos con los resultados y la contribución de la unidad Telefónica Tech, que ofrece servicios de ciberseguridad, nube, inteligencia artificial y otros a empresas, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones no son públicas. El presidente Marc Murtra, que se incorporó a la empresa en enero, no está impresionado con la unidad, según dos de las fuentes citadas.

Telefónica está trabajando con asesores externos para mejorar las operaciones de la unidad, especialmente el negocio de menor margen en España y Latinoamérica, según una fuente. Como parte de este proceso, la compañía está explorando diversas opciones, entre ellas recortes de costos y adquisiciones que podrían ampliar la oferta de servicios de la unidad e impulsar las ganancias, añadió la fuente.

Murtra, quien fue elegido por el gobierno para ocupar el cargo en enero, está llevando a cabo una revisión estratégica de la empresa y tiene como objetivo presentar un nuevo plan en el segundo semestre del año. Desde su llegada, ha instado a la consolidación en Europa, y señaló que Telefónica estudiaría oportunidades de acuerdos en sus principales mercados europeos: España, Alemania y el Reino Unido. La compañía está en proceso de salir de los mercados latinoamericanos de habla hispana y ha vendido sus filiales en Argentina y Perú.

Un portavoz de Telefónica declinó hacer comentarios sobre la unidad tecnológica y reiteró que la revisión estratégica daría lugar a un nuevo plan en el segundo semestre del año.

Antes de llegar a Telefónica, Murtra fue presidente de Indra Sistemas SA, donde la mayor parte de las ventas provienen de un negocio tecnológico muy similar a Telefónica Tech. Poco después de su incorporación, nombró a un antiguo ejecutivo de Indra para dirigir la unidad.

Telefónica Tech era una de las grandes apuestas del anterior presidente, José María Álvarez-Pallete, como parte de su búsqueda por impulsar el crecimiento de las ganancias. La unidad se creó como parte de una reestructuración más amplia a finales de 2019. Sus ingresos se han triplicado desde entonces, aunque la empresa no divulga las ganancia de la unidad.