Se prevé que las grandes acereras del sur de Turquía permanezcan cerradas durante semanas, al tiempo que las líneas de producción inactivas y los trabajadores tratan de hacer frente al impacto de los enormes terremotos que sacudieron la región.

Alrededor de una docena de instalaciones en Iskenderun y Osmaniye, cerca del epicentro de los temblores del 6 de febrero, representan un tercio de la producción nacional de acero, según Veysel Yayan, secretario general de la Asociación Turca de Productores de Acero.

Aunque las plantas en el área no sufrieron daños físicos, muchos trabajadores o sus familiares murieron, mientras que los sobrevivientes luchan por salir adelante en condiciones precarias, dijo.

“Todas las siderúrgicas de la zona están cerradas”, dijo por teléfono el lunes. “Las plantas podrían permanecer cerradas al menos hasta finales de este mes, o posiblemente hasta mediados de marzo”.

Turquía es uno de los 10 principales productores y exportadores de acero del mundo, y la industria es una de las primeras en evaluar las consecuencias de los temblores más mortíferos que han azotado al país en casi un siglo.

Aunque el impacto en la actividad regional aún no está del todo claro, Bloomberg Economics estima que abordar las consecuencias podría requerir el equivalente al 5,5% del producto interno bruto en gasto público.

Un grupo empresarial ha dicho que el costo de los terremotos superará los US$84.000 millones, incluyendo los daños a los edificios y la pérdida del ingreso nacional. La disminución de la fuerza laboral costaría otros US$2.900 millones, dijo la Confederación de Empresas y Negocios de Turquía en un informe del 10 de febrero.

‘Necesitarán calibrarse’

Las acereras se enfrentan a otra interrupción después de tener que enviar maquinaria y equipos para ayudar en las labores de rescate. “Las grúas y algunos otros equipos clave necesitarán calibrarse” después de que finalice el trabajo, dijo Yayan.

Iskenderun Demir ve Celik AS, una unidad del grupo siderúrgico más grande de Turquía, Erdemir, Toscelik de Tosyali Group, Tosyali Demir Celik AS y Tosyali Toyo Celik AS, una empresa conjunta con la japonesa Toyo Kohan Co. Ltd., MMK Metalurji, una unidad de la rusa Magnitogorsk Iron and Steel Works, están entre las empresas que operan en el región.

Los productores de acero de otras partes de Turquía tendrán que dar prioridad a la demanda interna sobre las exportaciones, según Yayan. La capacidad de producción anual de acero del país, de 55 millones de toneladas al año, es más que suficiente para cubrir la demanda local, dijo.