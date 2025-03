Trump está "muy enojado" con Putin por Ucrania e insinúa sanciones petroleras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba “muy enojado” con Vladimir Putin y amenazó con “aranceles secundarios” a los compradores de petróleo de su país si el líder ruso se niega a un alto al fuego con Ucrania.

En comentarios reportados por NBC News, Trump dijo que estaba “molesto” con Putin por poner en duda la legitimidad del presidente ucraniano Volodímir Zelenski como socio negociador, y amenazó con poner freno a “todo el petróleo que salga de Rusia”. Más tarde añadió que no creía que el presidente ruso “faltará a su palabra”.

Aunque el presidente de EE.UU. pareció moderar sus comentarios, las amenazas marcan un cambio significativo de tono por parte de Washington y sugieren un posible deterioro de las relaciones con su par ruso por el ritmo de las conversaciones de alto al fuego. Antes de asumir el cargo, Trump dijo que podría resolver la guerra rápidamente, pero el conflicto continúa más de dos meses después.

“Ciertamente no me gustaría imponer aranceles secundarios a Rusia”, aclaró Trump más tarde en comentarios a periodistas en el avión presidencial Air Force One. Añadió que estaba “decepcionado” con algunos de los recientes comentarios de Putin sobre Zelenskiy. “Se supone que debe llegar a un acuerdo con él, te guste o no. Así que no me ha gustado. Pero creo que se va a portar bien”.

La frustración de Trump se desencadenó por los comentarios que Putin hizo el viernes que desafiaban implícitamente la legitimidad de Zelenskiy al proponer que las Naciones Unidas se hicieran cargo de Ucrania con un gobierno temporal supervisado por EE.UU. y posiblemente incluso por algunos países europeos.

Acuerdo sobre recursos

Trump mantuvo la presión sobre Zelenski para que aceptara un acuerdo que diera a EE.UU. acceso a los recursos de Ucrania.

“Está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras y, si lo hace, tendrá problemas, grandes problemas”, dijo Trump. “Si está buscando renegociar el acuerdo, tendrá grandes problemas”.

Rusia es uno de los tres mayores productores de petróleo del mundo, lo que significa que cualquier intento de castigar las compras de suministros rusos podría tener un efecto de gran alcance en el mercado del petróleo, y cualquier perturbación podría aumentar las presiones inflacionistas.

Sin embargo, el precio del petróleo apenas se movió.

Si EE.UU. sigue adelante, India y China, los principales compradores de crudo ruso desde la invasión de Ucrania, se enfrentarían a una presión especial. Las exportaciones de crudo ruso alcanzaron su máximo en cinco meses en marzo y las sanciones de EE.UU. a la flota de petroleros rusos están mostrando signos de flaqueza.

Amenazando a Teherán

Trump también dijo que está considerando castigar a Teherán con “aranceles secundarios” no especificados y planteó la amenaza de bombardear Irán hasta que firme un acuerdo que renuncie a las armas nucleares.

“Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos”, dijo Trump, según citó NBC.

Irán dijo a Trump en respuesta a su propuesta que no mantendrá conversaciones con su administración, aunque las comunicaciones indirectas con EE.UU. siguen siendo una posibilidad, dijo el presidente Masoud Pezeshkian el domingo.

Las amenazas de Trump “deberían hacer que los precios reaccionaran con más fuerza teniendo en cuenta los volúmenes en riesgo”, dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS Group AG.

“Pero hasta ahora no hay interrupciones en el suministro, solo amenazas, y en el pasado se han necesitado interrupciones reales para que los precios suban de forma sostenida”.