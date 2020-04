Trump y Cuomo se enfrentan en directo por respuesta al virus

Christian Berthelsen y Keshia Clukey

El presidente Donald Trump y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se enfrentaron en directo durante la conferencia de prensa diaria de Cuomo sobre el virus. El presidente le dijo al gobernador que “¡Deje de hablar!” y Cuomo irónicamente le respondió a Trump que aplique la estrategia que usaba en su programa de televisión, “El aprendiz”, y despida a sus asesores que trabajan en la respuesta a la pandemia.

El ataque de Trump del viernes en Twitter se produjo en respuesta a la insinuación de Cuomo de que el Gobierno Federal no tenía suficientes pruebas para el coronavirus. Fue el intercambio más fuerte hasta el momento entre los dos oriundos de Queens, Nueva York, que habían sido cordiales entre sí durante la mayor parte de la crisis. Cuomo había elogiado antes la ayuda de Trump y le había agradecido su respaldo.

“En primer lugar, si está sentado en casa viendo televisión, tal vez debería levantarse e ir a trabajar”, dijo Cuomo sobre Trump.

El gobernador emitió una serie de comentarios agudos, diciendo que el presidente se preocupaba más por ayudar a las grandes empresas que a los estados y, respondiendo al comentario de Trump sobre que diferentes estados hacen su propia política, dijo: “No, no, no, eso se llama un mapa de Estados Unidos. No es un rompecabezas”.

Incluso después de haber pasado a otros temas, Cuomo volvió a abordarlo para dedicarle más exabruptos a Trump, burlándose de su carrera televisiva y pidiendo que se muestre una diapositiva en la pantalla “para que el presidente pueda ver lo que dijo”.

Refiriéndose a los comentarios de Trump de que Cuomo y otros gobernadores no estaban lo suficientemente agradecidos por la ayuda federal, Cuomo dijo: “Gracias por el Javits [Center], gracias por la comodidad de los buques de la Armada de EE.UU. Por cierto, solo está haciendo su trabajo como presidente, no es como si usted mismo hubiera firmado un cheque”.