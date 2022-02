Univision cerró acuerdo con Televisa para una nueva plataforma de streaming

Todas las mañanas, de 7 a.m. a 8 a.m., el director ejecutivo de Univision Communications Inc. practica su español: “No lo hablo con fluidez, pero sigo en el intento”, dijo la semana pasada Wade Davis, en una entrevista. “Poco a poco”.

Es posible que Davis no hable el idioma tan bien como los televidentes de Univision. Pero, dada su experiencia como exdirector financiero de Viacom Inc., entiende bien un reporte financiero. Además, dijo que su compañía de medios recientemente ampliada puede hacer algo que otras no han hecho: obtener ganancias rápidas del streaming.

Davis planea lograr eso a través de la adquisición que cerró el lunes: la compra por US$4.800 millones del contenido y los medios de comunicación de Grupo Televisa SAB, la principal emisora de México y proveedora de telenovelas de Univision desde hace mucho tiempo.

El cierre de este acuerdo marca el inicio oficial de un nuevo coloso de los medios de comunicación en español y prepara el escenario para que la compañía fusionada presente un nuevo servicio de streaming.

Univision es la compañía de medios en español más grande de EE.UU., pero aún no se ha afianzado en los videos en línea. Tiene un servicio gratuito llamado PrendeTV y un servicio de paga llamado Univision Now, pero ninguno ha captado una gran audiencia global.

Dos niveles

Davis dijo que el nuevo servicio de streaming tendrá un nivel de acceso gratuito y uno de paga, con contenido de entretenimiento, deportes y noticias. Detrás de la opción de paga habrá películas de estreno y “un enorme volumen de fútbol”, señaló. A mediados de febrero, Univision tiene planeado anunciar una nueva marca para el servicio de streaming y detalles sobre la programación.

Actualmente, Univision ya enfrenta una dura competencia en el mundo de streaming, en tanto que gigantes tecnológicos y de medios estadounidenses como Netflix inc., Walt Disney Co. y Amazon.com Inc. crean cada vez más contenido para audiencias de habla hispana.

A finales de este año, el rival de Univisión, Telemundo, planea estrenar una sección dentro de Peacock, el servicio de streaming operado por su hermano corporativo NBCUniversal, donde ofrecerá la transmisión de la Copa Mundial en español. Ambos son propiedad de Comcast Corp.

Mientras tanto, inversionistas se han vuelto cautelosos sobre el futuro del streaming después de que Netflix Inc. reportara este mes que su crecimiento de suscriptores sufrió una desaceleración.

Sin embargo, Davis dijo que Univision, que es una empresa de capital cerrado, tiene dos ventajas. Con los activos de Televisa, Univision posee una gran biblioteca de programación en español y más puntos de venta propios para promocionar su servicio de streaming.

La compañía opera su red de transmisión del mismo nombre en EE.UU., además del canal UniMás, nueve redes de cable en español, 59 estaciones de televisión y 57 estaciones de radio que también pueden usarse para promocionar el nuevo servicio. Ahora está agregando cuatro canales gratuitos de Televisa y 27 redes de televisión paga.

La compañía combinada se llamará TelevisaUnivision Inc.