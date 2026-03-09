Valencia arrasa en primarias y lidera elecciones presidenciales en Colombia

La senadora Paloma Valencia figura ahora entre las favoritas para convertirse en la próxima presidenta de Colombia tras su victoria aplastante en las primarias del domingo.

Valencia obtuvo 55% de los votos en la contienda celebrada por candidatos conservadores, con casi la totalidad de las papeletas escrutadas, superando a otros ocho aspirantes presidenciales. Su campaña también recibió impulso por la alta participación.

En los últimos meses, las encuestas han mostrado al senador Iván Cepeda, aliado del presidente izquierdista Gustavo Petro, liderando la carrera de cara a la elección del 31 de mayo. Le sigue de cerca Abelardo de la Espriella, abogado conservador que elogia a Donald Trump.

Sin embargo, el sólido desempeño de Valencia en la primaria la posiciona para competir con De la Espriella por el respaldo de los votantes conservadores, según Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.

Guzmán señaló que Valencia aseguró una victoria abrumadora en las primarias, debilitando potencialmente la candidatura de Abelardo de la Espriella y que Paloma se ha convertido en la principal contendiente por la presidencia.

Aliada cercana del expresidente Álvaro Uribe, Valencia, de 48 años, propone fortalecer el Ejército y la Policía para lanzar una ofensiva militar contra las bandas del narcotráfico de cocaína, y también quiere eliminar el impuesto a la riqueza. Además, aboga por una menor carga tributaria para las empresas.

Su abuelo, Guillermo León Valencia, fue presidente de Colombia en la década de 1960. Ahora es probable que capte gran parte del respaldo de sus rivales derrotados en la primaria.

De la Espriella ha prometido construir una megaprisión y “neutralizar” a los miembros de bandas que se nieguen a rendirse. El fuerte desempeño de Valencia implica que dos de los tres principales aspirantes defienden ahora una ofensiva militar contra las redes de narcotráfico y extorsión que dominan amplias zonas de Colombia, dijo Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina en International Crisis Group.

Este enfoque probablemente alinearía más a Colombia con la administración de Donald Trump, señaló Dickinson.

Los votantes podían elegir en cuál de las tres primarias participar, y la contienda conservadora de Valencia obtuvo 5,8 millones de votos, equivalentes a 83% del total, otra señal positiva para su candidatura. Solo 9% votó en la primaria centrista y 8% en la de izquierda.

“En general, el resultado debería considerarse positivo para los mercados colombianos el lunes”, afirmó Andrés Pardo, estratega macro para América Latina de XP Investments.

Sin embargo, cualquier impacto de la elección podría verse opacado por la volatilidad causada por el conflicto en el golfo Pérsico.

El exlíder del Senado Roy Barreras logró una ajustada victoria entre los candidatos de izquierda. No obstante, la baja participación hace probable que los votantes de izquierda se unan ahora en torno a Cepeda, agregó Guzmán.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ganó la primaria centrista.

Si nadie obtiene mayoría en mayo, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

El próximo presidente heredará un déficit fiscal en alza y una crisis de seguridad vinculada a una producción récord de cocaína.

Votación legislativa

Los colombianos también votaron por 103 senadores y 186 diputados. El escrutinio continúa.

Con el conteo en casi 97%, el Pacto Histórico de Petro se encaminaba a convertirse en la mayor fuerza en el Senado con unos 25 escaños, seguido por el Centro Democrático de Valencia con alrededor de 17. El Partido Liberal ocupaba el tercer lugar, con cerca de 13 escaños, seguido por el Partido Verde, con unos 11.

Dado que ningún grupo tendrá ni de lejos mayoría en ninguna de las cámaras, el próximo gobierno deberá tender puentes con los partidos para intentar forjar una coalición gobernante.

