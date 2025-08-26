Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos superaron las previsiones en julio tras una revisión al alza del mes anterior, gracias al descenso de los precios y a los fuertes incentivos que incentivaron a más compradores indecisos a tomar la decisión.

La firma de contratos de viviendas unifamiliares nuevas disminuyó hasta una tasa anualizada de 652.000, con la mayor demanda en el oeste del país, según un informe del gobierno publicado el lunes. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas era de 630.000.

Trump planea reunirse con el norcoreano Kim Jong Un en medio de la crisis en Corea del Sur

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque las ventas superaron las previsiones, el mercado de viviendas nuevas se ha vuelto dependiente de las rebajas de precios y los incentivos para atraer a los clientes en un contexto de altas tasas hipotecarias. La proporción de constructoras que declararon haber utilizado incentivos de venta alcanzó este mes un máximo desde el inicio de la pandemia, con un 66%, en su intento por deshacerse de un stock de viviendas terminadas que se encuentra en su nivel más alto desde 2009.

La empresa constructora DR Horton Inc. informó en su última presentación de resultados que estaba ofreciendo importantes subsidios para reducir las tasas hipotecarias de algunos clientes al 3,99%, ya que cada vez más compradores optan por préstamos respaldados por la Administración Federal de Vivienda, que a menudo acepta clientes con puntuaciones crediticias más bajas.

Estados Unidos y Venezuela: crece la tensión por posibles maniobras militares

En términos más generales, la demanda global de vivienda podría empezar a estabilizarse a medida que los posibles compradores encuentren un poco más de alivio en los costos de financiación. Las tasas hipotecarias en la semana que finalizó el 15 de agosto se situaron cerca de su nivel más bajo desde abril.

El informe del gobierno mostró que el precio promedio de venta de una vivienda nueva disminuyó casi 6% en julio con respecto al año anterior, hasta situarse en US$403.800, el nivel más bajo para un mes de julio desde 2021. Los precios han caído en términos anuales todos los meses de este año, excepto uno.

GZ / lr