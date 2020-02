Weinstein no testificará en su juicio por violación

Patricia Hurtado

Harvey Weinstein, el productor de Hollywood acusado de violación y acoso sexual, no subirá al estrado en su juicio por violación en Nueva York, dijo su abogado.

Damon Cheronis, uno de los letrados que llevan adelante la defensa de Weinstein, dijo el martes en la Corte que el ex magnate de las películas y fundador de Miramax, no testificará porque los fiscales no han cumplido con su carga de la prueba para apoyar las acusaciones en su contra.

Weinstein, de 67 años, está acusado de violación y agresión sexual depredadora que involucra a dos mujeres, Miriam Haley y Jessica Mann, a quienes el fiscal de distrito de Manhattan afirma que atacó en 2006 y 2013, respectivamente.

El productor también está acusado de violación forzada, sexo oral no consensuado, penetración por el uso de fuerza, y agresión por restricción.

“Todo el mundo podía ver lo que estaba haciendo", escribió la actriz francesa Léa Seydoux en una carta abierta publicada en The Guardian en 2017. "Esto era lo más asqueroso. Todo el mundo sabía de lo que Harvey era capaz y nadie hacía nada. Es increíble que haya actuado así durante décadas. Eso solo era posible porque tenía mucho poder".

Por su parte, The New York Times publicó una investigación en la que sacaba a la luz que Weinstein había llegado a acuerdos económicos millonarios con ocho mujeres para que no contaran las situaciones de acoso sexual que habían vivido con él.

La modelo de origen mexicano, Claudia Salinas, testificó ayer en el juicio y dijo que Weinstein siempre le pedía que llevara “a sus amigas más guapas” a las fiestas que el multipremiado productor de Hollywood realizaba en su casa.

Sin embargo, Weinstein, a quien Meryl Streep llamó alguna vez elogiosamente “dios”, sostiene que todos los encuentros sexuales fueron consensuados y mutuamente beneficiosos mientras las jóvenes perseguían sus carreras.

Harvey Weinstein podría recibir prisión perpetua

Al enterarse de las acusaciones, Streep, dijo desconocer las acciones del productor y las condenó enérgicamente: “Tiene que hacerse responsable de las acciones criminales de las que lo acusan”, tildándolo de “patético y explotador”.

El juicio, que comenzó el mes pasado en el Bajo Manhattan, cautivó a la nación y sirvió como punto focal para el movimiento #MeToo.