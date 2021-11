Supuesto creador de Bitcoin niega en juicio haber recibido ayuda

El autodenominado creador del Bitcoin negó enfáticamente en la corte que su difunto amigo y colega lo hubiera ayudado a crear la criptomoneda.

Si bien Craig Wright reconoció que los dos trabajaron juntos, el empresario australiano insistió en su testimonio de esta semana que solo habían minado bitcóin con la intención de hacer pruebas, no con el fin de obtener una ganancia. Si el jurado acepta esa explicación, Wright no se verá obligado a dividir una fortuna de US$73.000 millones, que controlaría si resulta realmente ser el fundador del ecosistema del bitcóin.

Durante años, la identidad del creador del bitcóin ha sido un misterio. En el mundo se le conoce solo como Satoshi Nakamoto, y no está claro si se trata de una persona real. La demanda se basa en la noción de que Wright era al menos parte de Satoshi Nakamoto, pero esa creencia no es ampliamente compartida entre la comunidad bitcóin, y nada de lo que ha salido hasta ahora en un tribunal federal de Miami prueba que sea cierto.

En cambio, el juicio se ha centrado en la existencia y la naturaleza de la asociación entre Wright y el fallecido Dave Kleiman, cuyos herederos afirman haber sido estafados con su parte correspondiente de la inmensa riqueza creada tras su colaboración.

Mucho está en juego para Wright si resulta que no es Satoshi, ya que posee empresas relacionadas con las criptomonedas que en un momento fueron valoradas en cientos de millones de dólares, según las exposiciones mostradas al jurado.

“Todo en mi corazón murió cuando Dave murió”, le dijo Wright al jurado, mostrándose profundamente conmovido.

Aun así, simplemente no es cierto que los dos nos hayamos unido para crear o minar la criptomoneda, señaló mientras lo interrogaba un abogado de los herederos de Kleiman.

Durante el juicio se presentaron como evidencia correos electrónicos que mostraban a Wright hablando sobre la minería de bitcóin con Kleiman. Pero dijo que la naturaleza de la “minería” descrita en los correos electrónicos está siendo mal contextualizada.

La minería se considera convencionalmente como la extracción de nuevos bitcoines de la red mediante la resolución de problemas matemáticos muy complejos que requieren supercomputadoras. Al resolver los problemas, los mineros ayudan a crear bloques de transacciones que forman el libro de contabilidad digital de bitcóin.

En cambio, dijo Wright, la “prueba” que él y Kleiman hicieron juntos fue un seguimiento de los informes de la participación de bitcóin en las finanzas ilícitas en 2011, asociados con el mercado de la web oscura conocido como Silk Road.

“Dave en 2011-2013 me ayudó a construir el sistema que me ayudó a reconocer que no era un completo fracaso, que no había traído algo malvado al mundo”, dijo Wright.

El caso contra Wright se basa en gran medida en el tráfico de correo electrónicos posterior a la muerte de Kleiman, en el que el australiano se comunica con varios asociados e Ira Kleiman, el hermano de Dave y representante de sus herederos. El jurado también ha escuchado entrevistas en pódcasts en las que Wright les ha contado a los entrevistadores sobre la participación de Kleiman en el proyecto Satoshi Nakamoto.

Wright afirmó que pudo haber exagerado el papel de Kleiman después de su muerte, en parte para pulir el legado de un hombre que consideraba subestimado.

“Sí, exageré sobre un ser querido con alguien que pensé que era mi familia”, señaló.

Los abogados de Wright han señalado que el tráfico de correo electrónico entre los hombres durante el período de tiempo en que se creó bitcóin no menciona el proyecto. Al hermano de Kleiman se le preguntó específicamente sobre el “libro blanco” que establecía el plan de implementación de la moneda de igual a igual, y si había visto correspondencia que mostrara que su hermano estaba involucrado en ella.

“No lo sabría porque nunca tuve acceso a esos correos electrónicos”, dijo Ira Kleiman.

