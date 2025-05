Carolina Papaleo: “La gente piensa en la verdulería, no en la Legislatura porteña”

A cuatro días de la celebración de los comicios legislativos del 18 de mayo en la Ciudad, Carolina Papaleo, segunda candidata a legisladora porteña por la lista “Justa, libre y soberana” que encabeza Juan Abal Medina, apuntó contra el debate que protagonizaron el pasado 29 de abril los aspirantes y advirtió que la campaña electoral se volvió una escenografía vacía.

En el programa “Soy casta”, emitido en la pantalla de Bravo TV, atribuyó además a la ausencia de la instancia de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) la fragmentación partidaria imperante donde, según consideró, no se confronta ni aportan propuestas claras, lo que trasluce una desconexión entre la política institucional y las urgencias de la ciudadanía.

Papaleo subrayó que “la fragmentación se dio por la falta de PASO” y remarcó que dicha ausencia anuló el ejercicio democrático de filtrar ideas y proyectos: “Yo decía: ‘Dios mío, me tengo que quedar acá sentadita’. No hubo sorteo, ni tensión, No hubo nada”, recordó sobre el debate. Según su análisis, sin elecciones primarias los nombres en las listas emergen sin legitimación previa y sin haber enfrentado el voto popular.

También expresó que la campaña no logra conectar con la sociedad ya que “el cuerpo sabe que las elecciones son en octubre. Mayo está desfasado”. Relacionó esa sensación con una falta de clima electoral acentuada por una crisis económica: “La gente está pensando en la verdulería, no en la Legislatura porteña”, interpretó.

Sobre su candidatura, aseguró que “ninguno vive de la política” y que el objetivo de la lista es la transformación: “Tenemos peronismo en sangre”, resumió. Con la frase buscó marcar una diferencia frente a otros espacios que, según dijo, están en la contienda “sólo para sostener cargos”.

En su intervención, Papaleo sostuvo que sin PASO, sin debate real y con elecciones fuera de calendario, la política porteña ofrece una puesta en escena sin sustancia. Un “vacío democrático” que dejó a muchos, según sus palabras, sentados como parte del decorado.

