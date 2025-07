Caso Pablo Grillo: Gendarmería cerró su investigación interna en tiempo récord

"(...) El Cabo Primero GUERRERO actuó del mismo modo que sus camaradas, conforme lo determinan las órdenes y directivas vigentes, entendiendo que el efectivo en ningún momento pretendió dañar a persona alguna haciendo uso del arma no-letal, sino que se trató de un hecho fortuito, la mala o cuasi nula visibilidad reinante y también en parte del riesgo que el fotógrafo asumió al colocarse a sabiendas en la línea de tiro entre los gendarmes y los manifestantes, por lo que el Suboficial subalterno no resulta pasible de reproche disciplinario alguno", menciona el sumario administrativo iniciado por Gendarmería donde se investigó el proceder del miembro de la fuerza durante el operativo de seguridad del 12 de marzo. Durante dicha jornada, caracterizada por más de 100 detenciones y decenas de personas heridas, el reportero gráfico Pablo Grillo recibió el impacto de una cápsula de gas en su cabeza, arrojada por Guerrero, herida que lo dejó al borde de la muerte.

Según la periodista Irina Hauser, el documento elaborado por la fuerza busca eximir de responsabilidad al Cabo Primero Guerrero, quien habría disparado la cápsula en un ángulo diferente al estipulado por la normativa.

"Es una actuación que está destinada a deslindar cualquier responsabilidad disciplinaria para Guerrero y para quienes formaron parte del mismo grupo que ataca a manifestantes y al fotógrafo”, sostuvo Hauser en el programa "QR", por Bravo TV.

El conductor Pablo Caruso advirtió sobre un patrón recurrente en los casos de violencia institucional: “Existe un mecanismo de recurrir a acusar a la víctima con argumentos inverosímiles”, dijo.

El padre del reportero gráfico que actualmente se encuentra en recuperación y rehabilitación, Fabián Grillo, fue entrevistado en el programa y expresó su profunda indignación por el relato oficial: “Primero hablaron de un hecho fortuito y después que Pablo tuvo la culpa por meterse en la trayectoria de granada de gas lacrimógeno. Es coherente con el discurso inicial de Bullrich. Van acomodando el discurso a medida que aparecen evidencias. Es increíble”, expresó.

A pesar del momento difícil, luego compartió una actualización sobre la salud del reportero herido: “Pasé toda la noche con mi hijo. Está mejorando. Hoy estuvo medio dormido, pero es esperable que tenga días así. Le veo la cabeza a mi hijo y no puedo creer lo que dice esta gente”, mencionó, y agregó que deberán operarlo nuevamente para colocarle en el cráneo una prótesis, intervención que podría permitirle algún tipo de mejora durante los próximos meses.

Un video revela cómo fue el disparo del gendarme que hirió al fotógrafo Pablo Grillo

Sobre los pasos judiciales que se esperan, aseguró: “Se va a realizar una reconstrucción del caso con el arma de Guerrero. Si se hace bien, rebatirá todo lo que sostiene Gendarmería. Suponemos que debería hacerlo. Las imágenes mismas ya lo hacen porque son claras". Y añadió: “Creo que hay debilidad porque quedaron en evidencia. No pudieron ocultarlo como ocurrió en otros casos. Están acostumbrados a la impunidad, a decir lo que quieren y a que no se les rebata. Se les está terminando, no sé si ya, pero se acaba”, apuntó.

En cuanto a la investigación, dijo no haberse comunicado aún con el fiscal del caso ni con la jueza María Servini que entiende en la causa. "Sí pude hablar con personal del juzgado. Sobre el sistema judicial argentino tengo todas las dudas del mundo. Las evidencias lo demuestran con lo que pasó recientemente con Cristina. Los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la gente”, comparó en relación con el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a seis años de prisión para la expresidenta en la causa Vialidad.

BR / FPT