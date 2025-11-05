Dolarización en debate: el Financial Times reaviva la discusión y economistas advierten riesgos para la Argentina

La conversación sobre la dolarización volvió a ocupar espacio en la agenda económica argentina tras un artículo del Financial Times que sugirió que Argentina sería un “caso ideal” para adoptar el dólar como moneda. El tema, que había sido un eslogan de campaña del presidente Javier Milei y luego quedó en segundo plano, resurge ahora con miradas cruzadas y advertencias de especialistas.

Durante el programa “Bienvenidos al tren”, conducido por Juan di Natale en Bravo TV, se analizó el informe del medio británico junto al economista Estanislao Malic, quien rechazó la idea de que el país sea un modelo apto para dolarizar.

“Argentina ya está parcialmente dolarizada hace mucho tiempo, y ese es el origen de muchos de los problemas que tenemos”, explicó Malic. “Ser una economía bimonetaria nos expone constantemente a corridas cambiarias, saltos inflacionarios y crisis devaluatorias”, agregó.

El artículo del Financial Times mencionó a la Argentina entre los países que podrían dolarizarse, una posibilidad que —según los analistas— sigue despertando interés internacional, aunque perdió fuerza en la agenda local.

Malic señaló que, aunque técnicamente el país podría avanzar hacia una dolarización, el costo sería altísimo: “Podría generar cierta estabilidad de precios, pero una inestabilidad gigante del sistema financiero. Ya lo vimos en los noventa, y terminó como terminó en 2001”, advirtió.

Una economía bimonetaria y un patrón que se repite

El economista explicó que la particularidad argentina radica en que los ciudadanos pueden tener depósitos en dólares, algo inusual en la región. “Brasil, México o Colombia no tienen cuentas en dólares. Argentina es una rareza, y esa rareza nos genera las crisis recurrentes que conocemos”, afirmó.

Consultado sobre por qué Estados Unidos vería al país como un candidato “ideal” para dolarizar, Malic sostuvo que se trata de una cuestión geopolítica: “A Estados Unidos le sale barato tener el apoyo de la tercera economía de América Latina, sobre todo en un contexto de competencia con China y gobiernos de centroizquierda en la región”, explicó.

El debate incluyó también declaraciones del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien consideró que dolarizar Argentina sería “una barbaridad técnica y un suicidio geopolítico”. Malic coincidió: “Todos los sistemas que adoptan una moneda ajena terminan iguales: con cuasimonedas circulando, expropiación de depósitos y crisis bancarias. Pensar en un país sin Banco Central es retroceder 200 años en historia monetaria”, sostuvo.

Maslatón opinó sobre una eventual dolarización y se preguntó qué pasa "si cae un banco"

Malic también analizó la “fascinación” de los argentinos por el dólar: “El dólar es el Messi, el Maradona y el Pelé de las monedas. Si nos dejan elegir, todos querríamos tenerlo. Pero eso destruye una construcción social como la moneda nacional y el sistema bancario”, reflexionó.

Según el economista, la dolarización parcial ya existente —en contratos, inmuebles y ahorros— complica la estabilidad del país y profundiza su dependencia. “Cada vez que se avanza en dolarización, es más difícil desarmarla y más profunda termina siendo la crisis”, alertó.

Hacia el final del programa, Malic dejó una nota de cautela y esperanza: “Hay posibilidades de evitar un colapso, pero no sin tensiones. Mientras más profundicemos el camino de la dolarización, más cerca estaremos de otro desastre. No hay soluciones mágicas”, concluyó.

