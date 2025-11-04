Pablo Ferrari: “La dolarización es posible, pero sometería a la Argentina a una rigidez que generaría más desempleo”

El economista Pablo Ferrari explicó en Canal E que la idea de una dolarización en países como la Argentina debe entenderse dentro de un contexto internacional donde Estados Unidos busca reafirmar su poder financiero. “Por primera vez desde 1920, Estados Unidos ve amenazado su poder financiero”, sostuvo, recordando que tras la Segunda Guerra Mundial el país impuso al dólar como “una cuasi moneda mundial” gracias a su convertibilidad con el oro.

Ferrari detalló que ese sistema se rompió en 1971, cuando Washington decidió de manera unilateral suspender la convertibilidad, y que el dólar mantuvo su hegemonía global gracias al acuerdo con Arabia Saudita para comerciar petróleo exclusivamente en esa moneda. “Desde hace tiempo, el rol del dólar está en debate. Muchas economías más productivas, como China, comenzaron a cuestionar por qué deben comerciar en dólares”, indicó.

“La dolarización sería una forma de sujeción económica”

Según Ferrari, el impulso estadounidense a la dolarización responde a la necesidad de “sujetar a naciones con recursos naturales estratégicos dentro de la zona dólar”. Señaló que, si bien en la Argentina hubo propuestas similares en otros momentos —como en 1999, 2001 o 2018—, hoy “las condiciones internacionales hacen que la idea sea más lógica desde el punto de vista del país emisor del dólar”.

En cuanto a la factibilidad técnica, explicó que una dolarización “no es sencilla”, pero podría concretarse mediante “una superdevaluación” o con la llegada de grandes flujos de divisas. Mencionó que se necesitarían entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, una cifra que Estados Unidos podría aportar directamente o a través de un pool de bancos internacionales con garantías en recursos como el litio, el cobre o la soja.

“Una economía dolarizada implicaría más desempleo y salarios más bajos”

Ferrari advirtió que la consecuencia inmediata de dolarizar sería una pérdida de competitividad para la economía argentina. “La rigidez del país emisor, que refleja una productividad más elevada, generaría más desempleo y salarios más bajos”, remarcó.

Comparó el escenario con la convertibilidad de los años noventa, cuando “Argentina sostuvo el 1 a 1 con privatizaciones y endeudamiento”, pero advirtió que un régimen de dolarización “sería mucho más rígido y difícil de revertir”. En su opinión, “si se extiende en el tiempo, el atraso cambiario obligaría a una gran devaluación futura”.

“Las decisiones las están tomando actores ajenos al país”

Consultado sobre el rol del presidente Javier Milei, Ferrari consideró que la decisión final sobre una eventual dolarización “no la va a tomar él, sino el secretario del Tesoro norteamericano”. Según el economista, “en este último mes se vio que personas ajenas a la Argentina están tomando decisiones de primer orden, aunque con la firma presidencial, porque Milei tiene que rubricarlas”.

Ferrari también señaló que Estados Unidos ya intervino directamente en el mercado local, evitando una devaluación antes de las elecciones e imponiendo condiciones a favor de empresas estadounidenses en licitaciones públicas. “Esto no es una conjetura, está en los medios”, afirmó.

Por último, subrayó que la política de Washington busca reforzar su control regional. “Estados Unidos evalúa que el dólar no solo sea la moneda más usada, sino la única de curso legal en distintas naciones. La estrategia es dar más rigidez a la zona dólar”, concluyó.