El Gobierno desoye una nueva movilización de los trabajadores del Hospital Garrahan

"En el Garrahan nuestros equipos de salud están trabajando para que el hospital siga funcionando a pesar de los disturbios externos", expresa un mensaje publicado este jueves en la cuenta oficial del hospital en la red social X. En la misma tónica, un comunicado firmado por el Consejo de Administración menciona: "No hay crisis. No hay vaciamiento. Hay un hospital activo, en marcha y comprometido con su tarea. Y hay una conducción institucional que trabaja para que así siga siendo".

Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, también tomó partido en redes sociales en la misma línea. El posicionamiento oficial buscó salir al cruce de la movilización callejera que durante la jornada reunió a médicos, residentes y gremios que denunciaron el ajuste en salud, precarización laboral y sueldos por debajo de la canasta básica.

En "Comunistas" analizaron el tema: “El Gobierno está convencido de meter la motosierra en el Garrahan”. Con esa frase tajante, el secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Gerardo Oroz, invitado al piso del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30, dejó al desnudo el clima que atravesó la multitudinaria marcha de este jueves hacia la Plaza de Mayo.

El reclamo, impulsado por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital junto a ATE, escaló tras una serie de propuestas oficiales consideradas insuficientes. “Los salarios están por debajo de la canasta básica y no hay reemplazos en áreas sensibles”, detalló Oroz. Según explicó, el Gobie rno no se presentó en dos de las tres audiencias pactadas y mantiene, en palabras del gremio, “una postura de indiferencia agresiva”.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, también participó de la protesta y reclamó que “los gobernadores e intendentes empiecen a alzar la voz”. La movilización finalizó frente a Casa Rosada, bajo una consigna que golpeó con fuerza: “Sin inversión en salud, no hay futuro”.

El legislador Gabriel Solano recordó en el piso que “hay familias que perdieron hijos y aun así agradecen al hospital por cómo los acompañaron”. En paralelo, el diputado nacional Esteban Paulón apuntó que “el Garrahan se convirtió en la punta de lanza de una emergencia pediátrica que atraviesa a todo el sistema de salud”.

Garrahan, donde aún late la esperanza

Oroz también reveló el impacto directo del ajuste: “En farmacia entregamos menos medicación. No hay insumos ni personal. Y lo que se va no se reemplaza”, relató. El Consejo Directivo de la CGT no asistió a la movilización, lo que generó críticas internas: “Andrés Rodríguez (secretario adjunto de la CGT) firma paritarias sin consultar. Tiene un caballo de carrera, no vive como nosotros”, ironizó Solano. La asamblea del Garrahan, según remarcaron, fue abierta, horizontal y expresó “una forma distinta de sindicalismo, con las bases decidiendo”.

En medio de un ajuste quirúrgico que corta hasta los hilos más delicados de la salud pública, la protesta del Garrahan buscó mantener las demandas en agenda. La movilización dejó una señal clara: sin recursos, respuestas ni respaldo estatal, el sistema de salud tambalea. Y los trabajadores, una vez más, enfrentan ese vértigo.

LB / FPT