Mientras la oposición lograba dictamen sobre la emergencia del Garrahan en Diputados, el Gobierno le asignó un nuevo director

Dos hechos fundamentales ocurrieron este martes 8 de julio en relación al Hospital Garrahan: la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto para declarar la emergencia por un año en el instituto pediátrico y el Gobierno puso al frente de la institución a un director médico que ya intervino otro hospital.

Este martes se realizó un plenario que duró más de dos horas donde las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Familia, Niñez y Juventudes y de Presupuesto y Hacienda debatieron el despacho que habilitará el debate en el recinto de sesiones. El dictamen de mayoría logró 65 votos sobre 109 legisladores presentes, mientras que La Libertad Avanza presentó otro, de rechazo, que juntó 14 firmas, según José Luis Espert.

La UCR, junto a la macrista Ana Clara Romero, y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, a su vez, presentaron un dictamen de minoría de diez firmas; en tanto la izquierda presentó otro que llevaba las rúbricas de Vilma Ripoll y Cristian Castillo.

Uno de los temas que más discusión generó dentro de oposición fue la inclusión de un artículo para dar de baja la resolución del ministro de Salud, Mario Lugones, sobre las residencias médicas. Por este motivo, el radicalismo decidió presentar su propio despacho.

La mayoría del PRO no firmó ningún despacho, pero muchos votarían junto con el oficialismo y otros directamente se abstendrían.

Qué dice el dictamen de mayoría

En el inicio de la reunión se debatió quién debía presidir el plenario porque el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, no podría estar presente en la sesión. Finalmente el puesto quedó a cargo del libertario José Luis Espert, acusado por la oposición de bloquear el funcionamiento de Presupuesto y Hacienda, por lo que hasta solicitaron su remoción del cargo.

El dictamen aprobado establece que las autoridades deberán garantizar el “acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Protesta de médicos residentes del Garrahan

Además, se pide al Ministerio de Salud realizar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”.

También exime al personal de salud de pagar Ganancias cuando realizan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos usando reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Discusiones y chicanas

En el debate, el presidente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, aseguró que, “si a esta altura debemos seguir explicando lo que le están haciendo al Garrahan es porque es un diálogo entre mudos, sordos y ciegos que no quieren ver. Estamos contentos de haberle sacado la llave de la Comisión de Presupuesto a Espert para poder dictaminar hoy”.

Luego señaló que la decisión del Gobierno de avanzar “en la precarización de los residentes es algo que no podemos permitir. Por eso celebro la iniciativa de algunos diputados que incorpora a nuestro dictamen un artículo que establece retrotraer la resolución del Ministerio de Salud que lleva a los residentes a situaciones deplorables”.

Zago: "Los fondos para los jubilados y para los médicos del Garrahan están en las jubilaciones de privilegio"

Sin embargo, la diputada libertaria Carolina Píparo cuestionó la votación del emplazamiento diciendo que no “tiene ni pies ni cabeza”, y exigió debatir “seriamente” la situación en el hospital pediátrico: “Nadie se pregunta por qué los niños tienen que seguir viajando a Buenos Aires, ya que hay provincias que no tienen ni para hacer un fondo de ojos. Háganse cargo de lo que hace el populismo y no esperen lo mismo de este Gobierno”.

Victoria Tolosa Paz, legisladora de Unión por la Patria, le respondió diciendo que el Gobierno “niega la historia del Garrahan que empezó en el gobierno radical. Ni siquiera el macrismo se había animado a tanto”.

Victoria Tolosa Paz

La diputada radical Gabriela Brouwer prefirió no entrar en esa discusión y se limitó a decir que la situación del Garrahan merece un debate “serio y una respuesta institucional clara, razonable y urgente” porque “hay miles de niños y niñas de todo el país que llegan al hospital Garrahan con situaciones graves, para ser atendidos por personal altamente calificado, y si no van a ese hospital no pueden ser atendidos en otro porque no está la disponibilidad en otro hospital de nuestro país”.

El diputado de izquierda Cristian Castillo afirmó que el Gobierno “mintió” en forma “escandalosa en este debate” buscando “crear un enfrentamiento entre los trabajadores”.

Finalmente, el diputado del MID Eduardo Falcone aseguró que el sistema de residencias fue “creado para formar médicos, no para utilizar mano de obra barata: deben ganar lo que corresponde”, y pidió que se trate la eliminación de las jubilaciones de privilegio de los presidentes, vicepresidentes, jueces y personal diplomático.

El nuevo director del Garrahan intervino el Bonaparte

En medio de la discusión en Diputados, el Gobierno decidió poner al frente de la institución pediátrica un nuevo director médico externo y designó al mismo profesional que intervino, poco tiempo atrás, el Hospital Bonaparte. El comunicado oficial del hospital lo presenta: "Neurocirujano de amplia trayectoria y con sólida experiencia en gestión hospitalaria, el Dr. Mariano Pirozzo asumió la Dirección Médica del Hospital Garrahan con el compromiso de consolidar una nueva etapa de orden, eficiencia y fortalecimiento institucional”.

La presidenta del Consejo de Administración del Garrahan, Mariel Sánchez, celebró esta incorporación: “Hoy damos un paso más para reordenar el hospital y sabemos que el Dr. Pirozzo tiene las herramientas para lograrlo”.

El nuevo director del hospital se recibió de médico en la Universidad Maimónides, se formó como neurocirujano en el Hospital Militar Central “Cosme Argerich”, y es especialista en neurocirugía. Su experiencia profesional incluye tareas de coordinador del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Alta Complejidad El Cruce-SAMIC (2010-2022); jefe de Neurocirugía de la Clínica Sagrada Familia; director de Servicios Técnicos y Diagnósticos del Hospital Nacional Baldomero Sommer; y jefe de Urgencias Neuroquirúrgicas en OSDE.

El Gobierno cambia el sistema de residencias y en el Garrahan denuncian un "cierre" encubierto

“Además, el neurocirujano fue una figura clave en el proceso de transformación del Hospital Bonaparte, donde encabezó una gestión que supo priorizar la eficiencia, la transparencia y la mejora en la calidad de atención”, detalla el comunicado oficial.

Antes de su designación, el nuevo director médico se reunió con el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, y el subsecretario de Institutos y Fiscalización, Enrique Rifourcat, ambos del Ministerio de Salud de la Nación y miembros del Consejo de Administración, quienes insistieron: “Su llegada al hospital es un paso más en el proceso de reordenamiento que está llevando adelante la institución”.

Fuentes del Gobierno le aclararon al diario Clarín que “no es una intervención del Garrahan. El cargo estaba vacante porque quien hasta ahora ocupaba ese lugar, Mariel Sánchez, pasó a ocupar la presidencia del Consejo de Administración. Para que haya una intervención debe haber un decreto del Presidente”. En el hospital, sin embargo, la medida se tomó como un ataque a su independencia, al tratarse de un médico externo que, además, viene de realizar una intervención en otro instituto de salud.

El Hospital Laura Bonaparte fue intervenido por el nuevo director del Garrahan

El Hospital Bonaparte había sido objeto de protestas por parte de sus trabajadores tras el anuncio de un plan de reestructuración en octubre pasado. Las medidas incluyeron despidos que afectaron a 200 empleados, según denunciaron gremios y representantes del personal. El Gobierno calificó estas acciones como una "readecuación de la dotación", justificándolas en la necesidad de optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa del hospital.

De acuerdo a una presentación del CELS de enero de 2025, “servicios críticos como los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia, sufrieron una reducción drástica en sus equipos profesionales y administrativos (en especial médicos y enfermeros) al punto que actualmente se encuentra imposibilitado el funcionamiento adecuado del Hospital".

Garrahan: un conflicto interminable

Todo comenzó hace más de un mes, cuando los residentes del Garrahan pidieron mejores sueldos y lograron una recomposición. El problema fue que el Gobierno luego anunció una modificación en las residencias médicas de los hospitales nacionales, a las que definió como “becas”. Tras este cambio, para poder seguir cobrando su bono los residentes deben renunciar al régimen actual de contratación, que cuenta con recibo de sueldo y descuentos por jubilación y obra social.

En paralelo a este conflicto con los médicos, el gremio ATE también exigió una recomposición salarial para sus afiliados, y convocó a varias medidas de fuerza. Como respuesta, el ministro de Salud, Mario Lugones, los acusó de oponerse al Gobierno por negarse a aceptar licitaciones para los servicios de limpieza del hospital, de seguridad y de un sistema de control biométrico.

Protesta de médicos y residentes del Garrahan

La reacción de ATE ante la designación de Mariano Pirozzo: "Personaje nefasto"

“Como indica y reconoce el comunicado oficial del Hospital, Pirozzo no es designado por reunir méritos profesionales en la medicina, sino por incluir en su currículum destacados antecedentes en la destrucción y vaciamiento de la salud pública. Pirozzo viene a profundizar esta línea política de ataque del Gobierno. Lugones impulsó la designación de este personaje nefasto para que encabece el despido de 200 personas en el hospital nacional de salud mental”, aseguró Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.

Y luego ratificó la protesta para el próximo 17 de julio, cuando los trabajadores del hospital marcharán desde el Congreso hasta Plaza de Mayo “en defensa del Garrahan, sus trabajadores y la Salud Pública”.

Por su parte, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, expresó: “El Gobierno quiere hacer del hospital una sede de La Libertad Avanza, dando lugar a probados destructores de la salud pública. Mientras la población reconoce el legítimo reclamo de los trabajadores del Garrahan, con muestras diarias de apoyo a la lucha que llevan adelante tanto familiares como aquellos que reconocen el valor que posee el hospital, el Gobierno profundiza el ataque”.

