Residentes del Garrahan repudian la nueva medida del Gobierno y marchan a Plaza de Mayo

Con el rechazo a la reforma que modifica el sistema de residencias en un régimen de becas, los residentes del Hospital Garrahan convocan a una movilización este jueves a Plaza de Mayo a partir de las 16. Bajo la consigna “defender nuestras condiciones de trabajo, es defender el derecho a una salud pública de calidad”, los médicos y médicas en formación denuncian la precarización laboral que implica el nuevo régimen de becas.

La convocatoria fue difundida desde las redes sociales de la Residencia de Pediatría del Garrahan, donde también se llamó “al pueblo argentino a acompañar el reclamo en defensa de la salud pública”. A las 17 horas realizarán una conferencia de prensa desde la Plaza de Mayo.

El reclamo se enmarca en la publicación de la Resolución 2019/25 en el Boletín Oficial, que modifica el esquema de residencias médicas. Entre los puntos más cuestionados, se establece que los residentes ya no tendrán una relación laboral con el hospital o institución de salud, sino que percibirán una “beca” sin acceso a obra social, aguinaldo, aportes jubilatorios ni licencias laborales.

“Dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un 'estipendio'. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro”, expresaron desde el Garrahan.

“Desde el Ministerio nos aseguran que con 'el sello Garrahan' es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda”, cuestionaron los médicos del hospital pediátrico.

“No nos queremos rendir, porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario, estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas y ha acompañado con profesionalismo, dignidad y humanidad a quienes transitan enfermedades muy graves y complejas. Ese modelo no puede desmoronarse por indiferencia o desidia”, alertó el jefe de servicio de Oncología, Pedro Zubizarreta, quien leyó el martes de esta semana una carta abierta en la cual repasó la grave situación en la que se encuentra el hospital de niños.

"Lo que nos preocupa es que no hay una propuesta clara de mejoría del sistema de salud y de la formación de futuros médicos pediatras, que fomente que todos aquellos médicos que se reciban quieran hacer nuestra especialidad y la hagan en el hospital y en el sistema público", señalaron residentes del Garrahan.

"No hay una oferta que sea tentadora para quien se quiere formar. Eso es lo grave. Uno puede vivir de la vocación y hacerlo de forma altruista desde el amor, pero a fin de mes hay que pagar las cuentas. Son muchos años de formación que necesitan tener un salario justo y acorde al trabajo que hacemos", agregaron.

Por su parte, desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA también se sumaron al repudio con un paro y movilización durante esta mañana del jueves. La concentración fue a las 10 en Callao y Corrientes, y marcharon hasta el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en Bolívar 1.

"Llamamos a las Asambleas de Residentes de Nación y de PBA, a lxs futurxs interesantes del sistema de residencias, y a lxs usuarios y familiares del sistema de salud público a marchar en unidad y coordinación para enfrentar el ataque", publicaron en la convocatoria.