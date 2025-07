Inflación de 1,6% en junio: datos "maquillados", metodología "insuficiente" y "aceptación de la mentira"

"El número tiene patas cortas, como la mentira", lanzó Juan Venturino en el estudio del programa "Comunistas". El analista adjetivó así el guarismo de inflación publicado este lunes por el INDEC, que fue del 1,6 % en junio y totaliza 15,1% en el primer semestre del año. La frase condensó el tono general del escrutinio hecho sobre la mesa a las cifras oficiales, la metodología que se utiliza para elaborar el índice y la actitud de la ciudadanía frente a un número que, según lo expresado, no se condice con el incremento de los gastos de las familias.

Con una variación interanual del 39,4 %, el Gobierno celebró el segundo mes consecutivo con subas por debajo del 2%, pero los invitados del programa advirtieron sobre un escenario de ajuste y manipulación estadística."Estamos de acuerdo que esto es una mentira. ¿La gente no lo sabe?. Sí, lo sabe, pero lo acepta para no generar mayores problemas o porque hay temor de qué puede pasar", analizó el psicoanalista Sergio Zabalza. Venturino fue aún más crítico: “Ese número está maquillado. Es como un cadáver arreglado para que no impresione. Pero nadie que compre un queso o una verdura puede creerlo”, reprochó.

El exlegislador Sergio Abrevaya sumó una mirada estructural: “Hay una acumulación brutal de inflación durante el último año y medio. El cálculo debería cambiar e incluir distintas canastas según el consumo real”, propuso, y advirtió que la baja del índice no se traduce en una mejora en el poder adquisitivo: “Bajó la incertidumbre, pero aumentó la imposibilidad de llegar a fin de mes”, comparó.

Néstor Pitrola, exdiputado nacional también invitado al piso del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30, subrayó que en la metodología actual no se contempla el valor del alquiler, gasto que tiene un peso significativo en la economía de millones de familias en el país. Además expresó que detrás del número se esconde un recorte sistemático. “No es libertad económica sino libertad para los monopolios amigos del poder. Ajustan sobre salarios y jubilaciones”, denunció. También recordó que 139 mil docentes universitarios no recibieron aumento y mencionó despidos en Petroquímica Río Tercero debido a que las importaciones reemplazaron la producción local. Allí se producen insumos para colchones, entre otros elementos.

El economista Félix Schmidt destacó que servicios como educación (3,7 %) y vivienda (3,4 %) impulsaron el índice general, mientras alimentos subió apenas 0,6 %. “Hay un desfasaje enorme con la realidad. Por algo estamos en el piso histórico de consumo de carne”, dijo. Venturino y otros columnistas apuntaron que la inflación “dibujada” es funcional al relato oficial, pero no resiste el contraste con la calle: “Importan más barato, pero destruyen la industria”, expresó.

Al cerrar el bloque, di Natale repasó los valores de la canasta básica total y alimentaria según el INDEC: más de $1.100.000 para un hogar de cinco personas. Pitrola denunció que esa medición también está desactualizada: “La verdadera canasta familiar supera los dos millones de pesos. No se puede vivir con los parámetros del siglo pasado”, comparó.

LB / FPT