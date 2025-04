Pobreza: entre los datos oficiales y la percepción pública

“La clase media se empobreció”, aseguró la economista Mercedes D’Alessandro en “Comunistas”. En la mesa del programa que se emite de lunes a viernes a las 20.30 por Bravo TV compararon los datos oficiales sobre pobreza difundidos por el INDEC con el resultado de una encuesta sobre percepción elaborada por Pulso Research, consultora en opinión pública.

A fines de marzo, el INDEC anunció que la pobreza durante el segundo semestre de 2024 alcanzó al 38,1% de las personas, marcando un descenso de 14,8 puntos en comparación con el guarismo del primer semestre de ese mismo año, cuando trepó a 52,9%.

Los intelectuales y periodistas del programa leyeron los datos en términos de la percepción social, del ajuste en los consumos básicos y del deterioro del nivel de vida de los sectores medios.

En cuanto a la credibilidad de los datos oficiales de pobreza, a los encuestados se les preguntó si le creen o no le creen al Gobierno respecto del último dato publicado de pobreza en marzo. Un 34,7% de los consultados respondió que sí le cree; un 53,4% dijo que no le cree y hubo un 11,9% de personas que no saben o prefieren no contestar.

En la mesa se preguntaron si el aumento que el Gobierno hizo tanto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como de la Tarjeta Alimentar contribuyó al descenso de la pobreza comunicado por el INDEC. "No. Lo que sí cayó gracias a eso fue la indigencia", apuntó D’Alessandro. La percepción, sin embargo, se filtró entre las estadísticas: “Uno se siente más o menos pobre según lo que le alcanza”, comentó el conductor, Juan di Natale. Para D’Alessandro, “la pobreza estructural no bajó” y eso “se nota en la calle”.

En otra pregunta formulada por la consultora se interrogó: "En su opinión, la pobreza en el lugar donde vive ¿aumentó, sigue igual o disminuyó?. Un 53,7% de los consultados dijo que la pobreza aumentó; un 24,7% que sigue igual y un 15% que disminuyó, con un 6,6% de personas que no saben o prefieren no contestar.

Fuente: Pulso Research

El dato técnico oficial presenta un descenso, pero el termómetro de la percepción pública subió. “Hay más gente en situación de calle, más temor a caer aún más y más recortes”, remarcó la periodista Eugenia Mitchelstein, al apuntar al impacto cotidiano en el consumo, la suba del precio de los alquileres y el empobrecimiento, quien concluyó que la clase media se empobreció.

Tras el anticipo de que el INDEC cambiará la metodología que utiliza para medir la inflación, —variable que guarda directa relación con la pobreza—, se abren interrogantes: ¿la brecha entre datos oficiales y percepción pública aumentará, decrecerá o se mantendrá sin cambios?.



LB / FPT