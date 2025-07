La violencia escala como herramienta de gestión y no encuentra freno

“El miedo no paraliza, sino que ordena”, sintetizó Daniel Feierstein al momento de referirse a la matriz que estructura en la actualidad a la política argentina. Invitado al programa "QR", por Bravo TV, el sociólogo expuso cómo la violencia dejó de ser una excepción represiva para convertirse en una herramienta eficaz de control en manos del Gobierno nacional. “En la lógica de la crueldad triunfan los más crueles”, sostuvo. Y alertó que si las respuestas a ese modelo replican su brutalidad, el resultado será la derrota.

Feierstein planteó que la escalada represiva del Gobierno no empezó con Javier Milei, aunque con él haya tomado una forma más aguda. “Es un proceso de más de diez años. Comenzó desde una transformación del periodismo, desplazó sentidos y culminó en una ofensiva de poder que hoy se legitima con causas penales a periodistas, detenciones arbitrarias y disciplinamiento social”, explicó.

A su juicio, lo más grave es la reacción opositora. Feierstein alertó que algunos sectores comenzaron a adoptar la misma lógica. “Desde los ‘che Milei’ hasta dirigentes que creen que si la violencia garpa hay que responder del mismo modo, se hace uso de la misma pauta, pero eso no funciona porque no se puede ganar ese partido en la cancha de la crueldad”, afirmó. Según dijo, la única posibilidad de frenar el avance autoritario pasa por la reconstrucción de articulaciones sociales y acuerdos democráticos. “Y eso hoy no existe”, subrayó.

El sociólogo también rechazó la idea de un nuevo estallido social espontáneo. “No va a haber otro 2001”, aseguró. Luego señaló el error de diagnóstico cometido por sectores populares que esperan una rebelión como catalizador de un nuevo ciclo. “El 2001 no fue un rayo que cayó del cielo. Fue el resultado de cinco años de construcción: piqueteros, encuentros de derechos humanos, articulaciones reales. Hoy no hay nada de eso”, explicó.

Para Feierstein, gran parte del progresismo argentino interpretó mal la historia reciente. “El kirchnerismo espera que a Milei le vaya mal para ofrecerse como recambio. Pero no se construye nada sobre la espera ni sobre el fracaso ajeno”, dijo. También cuestionó la autocomplacencia de ese sector político: "Pasaron del 54% de 2011 al 36% cuatro años después, y la explicación fue que la gente es estúpida y TN les llenó la cabeza. Si perdieron 18 puntos es que hicieron algo mal", analizó.

Feierstein ubicó el momento actual como parte de una genealogía que comenzó tiempo atrás. En 2010, año del Bicentenario que definió como el “momento más pleno de felicidad social”, contrastó con la fragmentación posterior. “Hubo un encierro en el propio relato, una incapacidad de escuchar y una progresiva pérdida de hegemonía”, señaló. En ese vacío, dijo, creció la violencia como forma de hacer política. “Y si el miedo ordena, la crueldad manda. En ese tablero, los más crueles siempre llevan ventaja”.

