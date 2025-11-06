Lago Escondido: la lucha por la soberanía frente al magnate británico Joe Lewis

El documental "Lago Escondido: soberanía en juego" expone la lucha de un grupo de militantes argentinos que recorren las montañas de la Patagonia para defender un lago público usurpado por el multimillonario británico Joe Lewis. La película, que se grabó en febrero de 2023 bajo la dirección de Camilo Montero, combina cámaras en medio de la acción con relatos de los protagonistas, mostrando un conflicto que mezcla soberanía, derechos territoriales y violencia privada.

Uno de los protagonistas, Alejandro “vikingo” Meyer, relató en el programa "Bienvenidos al tren" de Bravo TV cómo las marchas, organizadas por la fundación FIPCA, enfrentan cada año desafíos naturales y la resistencia de personas y estructuras al servicio de Lewis, incluyendo portones, alambres de púas y barreras físicas sobre caminos de acceso público. “El recorrido marca la dificultad que cualquier persona enfrenta para llegar a un lugar de uso público”, explicó Meyer, describiendo la acción como un hecho político nacional que crece por acumulación, experiencia y resistencia.

Montero destacó que el documental no depende de material de archivo ni entrevistas clásicas, sino que registra la acción en tiempo real. El equipo, reducido y compacto, recorrió rutas de montaña, acampó en condiciones extremas y documentó incidentes de violencia, mientras algunos sectores de la policía mostraron complicidad con los intereses privados del magnate.

El documental también reflexiona sobre la soberanía en el contexto actual, donde cambios legislativos y políticas de privatización, impulsadas por el gobierno de Javier Milei, podrían facilitar la venta de tierras y recursos naturales. Según Montero, el mensaje del filme busca generar conciencia sobre la importancia de defender los bienes públicos y visibilizar la resistencia de quienes no quieren ser extranjeros en su propio país.

Además, la película vincula simbólicamente la lucha por Lago Escondido con la defensa histórica de la soberanía argentina, desde la resistencia de los gauchos y los conflictos del siglo XIX hasta la Guerra de Malvinas en 1982. “La patria se defiende y se resiste todos los días”, remarcó el director.

El documental ya fue proyectado más de 350 veces en todo el país, de manera independiente, con apoyo de los propios marchantes. Las próximas funciones se anuncian en las redes sociales de la película: Instagram y Facebook bajo el nombre Lago Escondido: soberanía en juego, y se realizan proyecciones en escuelas, bibliotecas y centros culturales.

LB/DCQ

