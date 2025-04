Tensión política entre el PRO y LLA: "En 2023 Macri inició con Milei un camino sin retorno"

El programa "Comunistas", emitido por la pantalla de Bravo TV, se hizo eco de las crecientes tensiones que laten entre el expresidente Mauricio Macri y el actual mandatario, Javier Milei. En una mesa donde no faltaron analogías y análisis, los intelectuales y periodistas examinaron las disputas internas y las declaraciones recientes del líder del PRO, quien nuevamente salió al cruce del Presidente y de su entorno más cercano.

El conductor Juan di Natale resaltó que Macri parece considerar que la ciudad de Buenos Aires es parte de su patrimonio político: "Es interesante apreciar cómo en el discurso de Mauricio Macri el bastión es sinónimo de Propuesta Republicana (PRO). Mauricio cree que la ciudad es de él", dijo. "También cree que un triángulo es igual a un círculo, como Espert cree que 20 menos 14 da 11", ironizó el periodista Sergio Zabalza.

En medio de las intervenciones, Fernando Rosso se refirió a la polarización que fomenta el oficialismo. Además, Rosso mencionó que la influencia del ministro de Economía, Luis Caputo, dentro del círculo próximo a Milei podría estar haciendo que, a contramano de lo que parece, el PRO se acerque más a La Libertad Avanza, a pesar de las diferencias internas.

En un tono más irónico, Raúl Timerman recordó que en una de las primeras ediciones del programa había alertado sobre la confianza que Macri depositaba en los miembros cercanos a su entorno: "Le advertimos a Mauricio que no se puede confiar en alguien que te invita a comer milanesas sin papas fritas". A lo que di Natale amplió: "No se puede confiar en alguien al que no le gustan las papas fritas, definitivamente".

Entre arrepentidos y desilusionados, el segmento que explica la caída en la imagen de Javier Milei

Finalmente, Zabalza analizó el giro de Macri tras la derrota en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023, donde el expresidente terminó brindando su apoyo a Javier Milei, un gesto que, según Zabalza, marcó el inicio de un "camino sin retorno" para Macri: "Ya en ese momento le estaba otorgando a Milei un primer lugar", observó. Para Zabalza, esta postura representó un reconocimiento tácito de que Macri ya no tenía el control total del rumbo político del país.

Las tensiones internas dentro del gobierno de Milei, las luchas intestinas de poder dentro de la coalición y la figura de Macri como referente político parecen, según los panelistas, estar más marcadas que nunca. La pregunta que resuena es si las disputas internas dentro del entorno del Presidente podrán ser superadas sin afectar la marcha del gobierno actual.

LB / FPT