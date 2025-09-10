Fuerte cruce en 'QR!': Oscar Zago adelantó que apoyará el veto a la moratoria previsional y Letcher le enrostró su pasado libertario

"Le estás diciendo 'papi" y 'papito' a mi compañero. No te puedo dejar decir cualquier cosa, Oscar", le recriminó el periodista y conductor Pablo Caruso al diputado exlibertario Oscar Zago en diálogo telefónico durante la emisión de este miércoles de "QR!". La conversación giraba en torno de las internas políticas que sacuden al oficialismo cuando derivó en un fuerte cruce sobre el próximo tratamiento parlamentario que tendrá el veto presidencial a la ley que restituyó la moratoria previsional.

"Yo voy a acompañar el veto. En Argentina las moratorias fueron el gran cancer que llevaron el país a contar con las magras jubilaciones que tenemos en el Estado nacional hoy en día", anticipó el legislador. Luego contextualizó: "Hay personas que merecían la moratoria, pero también existieron muchos vivos que trabajaron de forma independiente y nunca quisieron aportar, total se acogían a la moratoria", expresó, y remató: "La Argentina vive de moratoria en moratoria. Es una joda. No puede seguir así".

"¿Usted sabe cuál es el promedio del trabajo no registrado de los últimos años? Arriba del 30%. Si le agrego la desocupación llegamos a que el 40% de los trabajadores se vieron afectados al momento de contar con aportes jubilatorios", replicó el periodista Hernán Letcher en el piso del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

"Del otro lado hay gente que se esforzó, no le hicieron los aportes y usted dice que son vagos", agregó Letcher, y Zago le respondió: "Decime de dónde sacamos la plata". "Tiene que haber cuatro aportantes por cada jubilado, pero actualmente solo hay dos por cada uno. Es imposible", añadió el legislador.

El argumento que el periodista contrapuso desató la bronca del diputado: "Para su jubilación usted necesita que haya gente que labure, que cobre bien, que tenga aportes y que esté registrado. El Gobierno que usted defendió hizo percha esas cuatro cosas. Usted acompañó las políticas que destrozaron el empleo en la Argentina. No mire para otro lado", contragolpeó Letcher en referencia a su pasado libertario. Zago fue presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados hasta abril de 2024, y luego se alejó por diferencias irreconciliables con el espacio.

"La Argentina está hecha mierda, papi. Entregaron un país hecho mierda", apuntó Zago y Caruso le salió al cruce: "Lo de 'papi" está de más, Oscar". "La próxima vez no te atiendo más porque sos un maleducado", cerró Zago, y el diálogo finalizó.

Milei: perder, resistir y calcular la próxima derrota

Minutos antes del cruce de palabras, el legislador consideró que el oficialismo se equivoca al responsabilizar a la oposición de la crisis política que atraviesa, y la atribuyó a la interna en el seno de La Libertad Avanza. También reconoció la existencia de problemas económicos y puso énfasis en la necesidad de aumentar las partidas para los acompañantes terapéuticos y el sistema de salud en su conjunto. El diputado también propuso revisar el sistema de jubilaciones de privilegio para redireccionar recursos hacia sectores más vulnerables: “Si le preguntamos a expresidentes, vicepresidentes o senadores si necesitan esa jubilación, seguramente muchos renunciarían. Hay que rediscutir de dónde recaudar y cómo repartir”, propuso.

Asimismo, Zago dijo que "va a ir viendo" si rechaza o no el veto firmado este miércoles por el presidente a la ley de financiamiento universitario. El legislador desconocía que el Ejecutivo hubiese tomado esa medida, según mencionó en el diálogo telefónico con los periodistas del programa.

LB / FPT