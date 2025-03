Pablo Semán: “El principal socio político del Gobierno es la oposición misma”

En el piso de “QR”, emitido por la pantalla de Bravo TV, estuvo invitado Pablo Semán. El sociólogo articuló su lectura sobre la forma de hacer política que tiene el Gobierno nacional con la percepción que la ciudadanía tiene del oficialismo.

“El Gobierno está embotado en las redes sociales. Como 'viven' dentro de ellas, creen que ese entorno es un proxy de la realidad, por eso piensan en términos de audiencia”, observó. Pablo Caruso, conductor del programa, ejemplificó: “Milei comparó las visualizaciones que tuvo de su entrevista con Antonio Laje con la cantidad de asistentes que hubo en la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria”.

“El Gobierno debería salir de las redes y no confundir las distopías de las series televisivas con la realidad. Necesita abstenerse de todo eso y renovar sus repertorios de acción política, alejándose del verticalismo que define a Javier Milei”, analizó Semán.

El intelectual apuntó a que si bien Milei fue “desangelado” por el caso $LIBRA, perdiendo por el escándalo su imagen de hombre competente y honesto, la oposición no es capaz de capitalizarlo. “El principal socio político del Gobierno es la oposición misma”, problematizó.

El sociólogo luego dijo: “Veo inseguridad en José Luis Espert y Luis Caputo”, al referirse a una serie de equivocaciones que ambos sufrieron, no obstante, subrayó: “Con los enemigos que tiene, el Gobierno no necesita amigos. Por eso puede prescindir de Macri. Que el ritmo de desgaste del Gobierno no pueda ser acompañado por el ritmo de recomposición de la oposición podría ser malo para el país”.

Semán señaló además que el escándalo de la criptomoneda produjo frustración entre una porción de su electorado más joven.

Hacia el cierre, el intelectual puso en diálogo los errores de Javier Milei con la percepción de los votantes: “Si bien el Gobierno nacional parece estar perdiendo su ímpetu y su imagen de invencibilidad, eso no significa necesariamente que le voten en contra”.

