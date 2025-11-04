Ricardo Ragendorfer: “Las milanesas con Milei marcaron el ocaso de la carrera política de Macri”

En el ciclo “Bienvenidos al tren”, conducido por Juan di Natale por Bravo TV, el periodista Ricardo Ragendorfer habló sobre el futuro político de Mauricio Macri, luego de lo que calificó como “su festín de milanesas con Javier Milei” del viernes por la noche. Según Ragendorfer, esa cena “marcó cinematográficamente el ocaso de una carrera política”.

“Macri salió de esas milanesas entre alicaído y furioso. Ahí comprendí que le había acertado con la nota que publiqué, ‘Mauricio en su hora del adiós’. Esa cena simboliza el fin de su ciclo político”, expresó el periodista.

Consultado sobre el futuro del PRO y las internas dentro del espacio, Ragendorfer consideró que el panorama es “oscuro”. Recordó una frase de Jaime Durán Barba, exasesor de Macri, quien dijo que “si sigue así, el PRO terminará siendo un partidito del barrio norte”.

“La desintegración de Macri es también la desintegración de su partido. Todo comenzó con el pacto de Acassuso, cuando creyó que al apoyar a Milei ganaría injerencia en su Gobierno. Fue su gran equivocación”, sostuvo el periodista.

Para Ragendorfer, el expresidente “cometió una cadena de errores políticos que culminaron en un fracaso estratégico”. “Macri fantaseó con tener poder de decisión sobre Milei, pero fue Milei quien terminó usándolo a él”, afirmó.

En otro tramo del programa, Ragendorfer ironizó sobre la pérdida de referentes dentro del PRO: “Mientras masticaba una milanesa, Macri se enteró de que seis legisladores del PRO se pasaban a La Libertad Avanza. Se le están yendo todos. Si quiere seguir, tendrá que fundar un nuevo partido y poner un aviso: ‘Se buscan cuadros políticos’”.

Sobre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, próxima senadora por Milei y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Ragendorfer recordó que la estudió “a fondo” para escribir un libro sobre ella. “La defino por su sustitución escalonada de lealtades: siempre busca acumular poder al lado del ganador de turno”, cerró.

LB