Un Grito Federal, la ofensiva política de los gobernadores que buscan combatir a Milei en octubre

El equipo periodístico de "QR" debatió sobre el lanzamiento de un nuevo frente electoral que buscará instalarse como una tercera vía entre el oficialismo y el peronismo. Bajo el nombre tentativo de Un Grito Federal, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba) anunciaron una alianza que competirá en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, y cuya estrategia consiste en romper la polarización imperante en la política nacional.

Al frente de la convocatoria también se encuentra el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, que ya presentó el espacio Somos Buenos Aires para disputar los comicios legislativos bonaerenses del 7 de septiembre, en alianza con sectores del radicalismo, el peronismo no kirchnerista y otras expresiones del centro político. “Vamos a representar a esa Argentina que no está representada”, expresó Ignacio Torres tras un encuentro mantenido entre los mandatarios en la ciudad de Buenos Aires.

En el programa, el analista político Santiago Giorgetta analizó el movimiento: “Lo que los gobernadores ven es la oportunidad de generar un espacio que atraiga a la polarización. A nivel nacional van a reconfigurar el escenario”, consideró.

Giorgetta relativizó la idea de un triunfo asegurado para el oficialismo en los comicios nacionales: “Nosotros no vemos que Milei vaya a arrasar en octubre. Hay una gran cantidad de votantes que le ven un límite, pero no irían con el peronismo”, advirtió. Luego agregó: “La mitad de las encuestas muestra que los votantes consideran que el voto no sirve para cambiar nada”. En particular, destacó el desgaste del oficialismo en Córdoba, uno de los distritos clave. En esa provincia, "Milei tiene un descenso muy vertiginoso de su imagen. Estaba muy arriba, pero actualmente está por debajo del 50%. El que mejor mide es Schiaretti”, informó.

Según el analista, una elección destacada de Un Grito Federal sería obtener más del 20% de los votos, aunque reconoció que “es muy difícil que eso pase”. Por ahora, el nuevo armado se presenta como una opción intermedia para los sectores desencantados con las principales fuerzas políticas. La alianza "le sacará votos a Milei”, aseguró Giorgetta.

Con el peronismo estancado “por debajo del tercio”, como también se mencionó, el nuevo frente se prepara para disputar el centro del tablero político con una consigna clara: interpelar a un segmento del electorado que, según sus impulsores, hoy no tiene voz.

