Tachan de "mercantilistas" las reformas sanitarias impulsadas por el Gobierno

Jorge Rachid, médico cirujano y sanitarista, lanzó dardos contra los cambios en materia de alimentos, medicamentos y vacunas que prepara el Gobierno de Javier Milei. Oficializado el nuevo rumbo a partir de la llegada este martes de Robert Kennedy Jr., secretario de Salud del presidente estadounidense Donald Trump, la cartera conducida por el ministro de salud local, Mario Lugones, busca reformular el sistema sanitario para llevarlo hacia un formato "más libre, transparente y preventivo", según se expresa en un comunicado emitido por la cartera que encabeza.

"Kennedy Jr. viene a introducir procesos de lucro y mercantilización en los sistemas solidarios de salud, a liberar patentes y a penetrar el mercado sin controles ni trazabilidad en medicamentos", disparó Rachid en conexión telefónica con la mesa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 19.

El médico sanitarista cuestionó con dureza la intención oficial de someter las vacunas a estudios con grupos placebo como estándar mínimo. “No se puede dar placebo, es una barbaridad. Tenés que comparar con otra vacuna, no desamparar a miles de personas. Eso es criminal”, aseguró. También apuntó a la falta de inversión y planificación: “Este Gobierno no compró ni siquiera las dosis básicas. Solo adquirió 100 mil vacunas contra el dengue, cuando se necesitan millones para contener un brote”, expresó.

En ese contexto, Rachid advirtió que “la Argentina dejó de vacunar y por eso volvió el sarampión, algo que no pasaba hace años”. Explicó que, lejos de garantizar inmunidad, las nuevas directrices generan vulnerabilidad. “La salud no puede regirse por el mercado. Si no prevenís, solo quedás a merced de la muerte”, lanzó. Según datos que compartió, el país había alcanzado el 93% de cobertura poblacional con 160 millones de dosis contra Covid aplicadas durante la pandemia: “Fuimos el tercer país del mundo con mejor performance sanitaria gracias a las vacunas”, informó.

Javier Milei recibió a Robert Kennedy Jr., funcionario de Donald Trump criticado por sus opiniones sobre las vacunas

La retirada de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la visita del secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr. —sobrino del expresidente John F. Kennedy, asesinado en Dallas, Estados Unidos, en 1963— sirvieron como escenario para instalar un nuevo paradigma que podría desmantelar el modelo vacunatorio nacional, según evaluó el sanitarista.

El giro libertario en salud busca desmontar ese modelo y reemplazarlo por uno que, según Rachid, “mercantiliza la vida”. En esa lógica, denunció que los ensayos con placebo son apenas la punta del iceberg de un esquema que responde más a la industria farmacéutica que a la salud pública. Y advirtió: “Este Gobierno es negacionista de las vacunas y eso pone en riesgo a toda la población”, en sintonía con las voces que definen a Kennedy Jr. como activista antivacunas y difusor de teorías de conspiración.

