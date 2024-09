Según un informe privado, el 70% de las personas que se jubilaron este año lo hizo sin haber completado los aportes requeridos. Del total de beneficiarios, el 59% accedió a la jubilación a través de una moratoria, según un análisis de la Fundación Libertad y Progreso.

Las jubilaciones a través de moratorias

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Aldo Abram, quien reafirmó que, “el 70% de las personas que se están jubilando lo hacen sin haber completado todos los aportes necesarios”.

Según el entrevistado, esta situación, “se debe en parte al sistema de moratoria implementado por gestiones anteriores”, que sigue en vigencia. Y agregó: “Cada vez más personas ingresan a estos regímenes porque no tienen que completar la cantidad de aportes requeridos”.

Sin embargo, Abram aseguró que la moratoria vigente “presenta problemas” porque “no discrimina adecuadamente entre quienes realmente necesitan estos recursos y quienes no”. Y añadió: “Hay personas que, por diversos motivos, no pudieron ahorrar para su jubilación y necesitan asistencia, pero también hay quienes, a pesar de tener rentas y no necesitar la moratoria, se benefician de ella, generando un subsidio innecesario”.

Qué sucede con el sistema jubilatorio actual

En cuanto al sistema actual, el economista aseguró que, “requiere asistencia” y “los aportes previsionales deberían destinarse exclusivamente a pagar las jubilaciones de aquellos que realmente hicieron el ahorro necesario”. Y siguió: “La falta de ajuste, en este aspecto, llevó a un desajuste en la forma en que se distribuyen los recursos”.

Según Abram, “en los últimos años se derrumbó el poder adquisitivo de los jubilados para gastar en otras cosas”. Y agregó: “Se ajustaron las jubilaciones para destinar fondos a otros gastos, como créditos baratos o distribución de computadoras, en lugar de usar los recursos de manera adecuada”.

Para cerrar, el economista dijo: “De ahora en adelante, es fundamental que los recursos destinados a la ANSES se usen exclusivamente para su propósito principal y los fondos deben ser administrados de manera que beneficien a quienes realmente lo necesitan”.