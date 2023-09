Para un ex ministro de producción, el precio de los productos "es muy difícil de analizar y causa mucha inquietud"

Las pequeñas y medianas empresas forman parte de uno de los sectores más importantes en la economía argentina debido a lo que aportan, sin embargo, debido a la inestabilidad económica de Argentina, no pueden llevar a cabo la producción de manera correcta. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el ex ministro de producción, Carlos Brown.

“Las PyMEs son las grandes motorizadoras de la Argentina, las grandes ocupantes de la mano de obra y al mismo tiempo las que aportan porcentajes muy altos al PBI”, comentó Carlos Brown, que luego agregó: “Si hay una habilidad profunda en las pequeñas y medianas empresas, es que saben ir solucionando los problemas que se le van presentando y siguen adelante”.

Sin la PyME el país no funciona

Sobre la misma línea, Brown planteó que, “los problemas que tienen son realmente muy importantes para ellas y nuestra obligación como funcionarios es tratar de ver cómo le damos ese apoyo, porque sin la PyME el país no funciona”. En relación a este tema, destacó: “Las grandes empresas también están vinculadas con las PyMEs, ya que si no fuera por ellas, muchas de sus actividades no podrían ser realizadas”.

Debido a la situación económica, a las PyMEs se les dificulta mantener sus responsabilidades

Por otro lado, el ex ministro de producción bonaerense señaló que para ser sujetos de crédito, las PyMEs tienen que “tener sus balances en condiciones, debe contar con el cumplimiento de sus impuestos y debe estar al día en sus obligaciones con sus empleados. Algunas veces, eso se les hace bastante cuesta arriba”.

Para las PyMEs es prácticamente imposible acceder a un crédito con tasas tan altas

“En cuanto a llegar a ser sujetos de crédito, existen los fondos de garantía y la sociedad de garantía recíproca, que avala a las pequeñas y medianas empresas y con eso resuelven el problema de la garantía”, sostuvo el entrevistado. “Con tasas de interés tan elevadas como las que piden los bancos comerciales, a las pequeñas y medianas empresas se les hace prácticamente imposible”, completó.

A modo de cierre, Brown señaló: “Hay consumo y consecuentemente las PyMEs logran tener un proceso de traslación importante. El tema de la reposición y de lo que va a salir el producto dentro de un corto tiempo, es muy difícil de analizar y causa mucha inquietud”.