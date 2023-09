“Estados Unidos teme que Rusia empiece a apoyar la producción de nuevos misiles" en Corea del Norte

A pesar de que la polémica sigue girando en torno a varios aspectos del G20, la mirada actual apunta a cómo las potencias mundiales como China y Estados Unidos retomarán sus problemas políticos. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el especialista en procesos políticos contemporáneos y en estudios asiáticos, Fernando Pedrosa quien expresó que “las potencias después de todos los eventos y fiestas tiene que volver a sus países y enfrentarse con los problemas y dilemas de siempre”.

Los principales problemas de China

Según Pedrosa, la noticia de estos días en China está relacionada con la ausencia del Ministro de Defensa, de quien hace días se desconoce su paradero y no se sabe si podría estar arrestado.

Para el analista internacional, esto podría estar relacionado a una posición quizás un poco débil hacia Occidente en donde “ya no es el lobo que era hace unos años” y lo demostró en algunas negociaciones que no tenían que haberse dado. Y agregó: “Estas son las disidencias y los problemas internos del Partido Comunista Chino que no terminan de resolverse”.

Los principales problemas de Estados Unidos

Con respecto a Estados Unidos, Pedrosa explicó que, “hay negocios del hijo de Joe Biden que implicarían al presidente norteamericano, aunque hay una pequeña particularidad y es que son negocios hechos previos a la presidencia”. Y añadió: “En este momento son las primarias de los republicanos y están peleando por ver quien es el más fuerte”.

Al ser consultado sobre la prolongación por varios días de la visita de Kim Jong-un a Moscú y la intención de Estados Unidos de tener algún tipo de diálogo con Corea del Norte, Pedrosa explicó que, “Estados Unidos teme es que Rusia empiece a apoyar la producción de nuevos misiles o de nuevas armas y por ese motivo un mensaje vendiendo aviones de última generación a Corea del Sur, como muestra de apoyo”.

Para finalizar, expresó: “Hay que estar atento con respecto al futuro si las reacciones de China con Estados Unidos empeoran, porque esto estos países tienden siempre a pelearse, y por el encuentro de Kim Jong- un con Vladimir Putin que no fue no solamente un encuentro, sino una estadía de varios días”.