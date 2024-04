Alberto Albamonte: “La crisis, cuando está bien manejada, es una verdadera oportunidad”

En diálogo con Canal E, el empresario y titular de la cadena de hoteles internacionales Howard Johnson en Argentina, Alberto Albamonte, habló sobre las oportunidades que pueden hacer durante la crisis, la esperanza de sacar el país adelante y también se refirió a la imagen a nivel mundial de Argentina y el Presidente Javier Milei.

“La crisis, cuando está bien manejada, es una verdadera oportunidad. Hay muchos países que han crecido a partir de la crisis”, comentó Alberto Albamonte. “Hay países que han vivido crisis muy fuertes pero se sobrepasaron todos los límites de la esperanza y apelaron al patriotismo y al trabajo de los empresarios locales”, agregó.

Posteriormente, Albamonte planteó: “Somos la cadena con más hoteles en Argentina, todos nuestros inversores son argentinos, la gran mayoría de nuestros empleados y colaboradores son argentinos, y todos estamos movidos por una esperanza muy fuerte para sacar el país adelante”.

La imagen de Argentina a nivel nacional ha cambiado fuertemente

“Estamos viendo, a nivel internacional nuestra cadena está en 100 países, cómo cambió la imagen de Argentina en los últimos meses, ha sido realmente notable pero no solamente en cuanto a los grandes inversores, sino también entre la gente común”, sostuvo el entrevistado. “La figura del Presidente ha crecido a nivel internacional muy fuerte y todos los indicadores macroeconómicos están brindando una esperanza muy fuerte”, complementó.

El rol de los empresarios argentinos en medio de la crisis

Por otro lado, el empresario señaló: “Nuestros empresarios argentinos, en buena medida, invierten y arriesgan. Una persona que hace un hotel es casi un patriota, porque no es como otras inversiones como por ejemplo comprar un bono, que si no funciona, a los 6 meses lo vendés y seguís por otro camino”. A su vez, remarcó que, “cuando se hace un hotel no se puede cambiar de lugar, entonces, la inversión que se hace es equivalente a quemar las naves y para eso se requiere una gran esperanza sobre el país”.

A modo de cierre, Albamonte expresó: “Argentina es el séptimo país del mundo en superficie, es un país enorme y que tiene miles de posibilidades. Sin embargo, nos faltan muchas cosas, solamente llegamos al 1% del turismo internacional, cuando tendríamos que estar en el 5%”.