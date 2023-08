Alberto Ruskolekier: “El mercado sabe que Javier Milei propone cambios estructurales"

La victoria de Javier Milei en las PASO superando el 30% de los votos generó una gran sorpresa en los mercados. Por eso, este lunes arrancó con grandes sorpresas en las cotizaciones de diversos activos.

En este contexto, nos comunicamos con el economista Alberto Ruskolekier, quien habló sobre el impacto de las PASO en la economía nacional.

El día después de las PASO

“Si uno se aferra a las encuestas, se suponía que Javier Milei iba a tener una buena performance pero nadie esperaba estos resultados”, dijo Ruskolekier, quien luego ahondó: “Hubo dos grandes perdedores: el Gobierno y Juntos por el Cambio”.

“Creo que los partidos van a tener que ir a pescar en la pecera de quienes no fueron a pescar para llevar algo a su molino”, disparó el economista. “A partir de diciembre vamos a tener un gobierno muy pro mercado”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que “en la economía argentina hay que barajar y dar de nuevo”. “El FMI le pidió al Gobierno una devaluación mínima del 20% y, por otra parte, algún gesto de ajuste fiscal. Argentina es un defaulteador serial de pagos y expectativas”, aseveró el economista con respecto a la economía nacional.

“El PBI argentino no crece y no genera empleo, no es sorprendente que pase esto si tenemos un Banco Central quebrado en pesos y en dólares”, dijo el entrevistado. “El mercado sabe que lo propone Milei son cambios estructurales, él tiene un plan que hace que la gente que está colocada en algunas posiciones tenga miedo”, concluyó.