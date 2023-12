Aldo Elías: “El turismo es una actividad que no puede stockear su producción”

Nuevamente un fin de semana largo se encuentra atravesado por un evento político, sin embargo, el grado de importancia se ve un poco más disminuido respecto a lo ocurrido en el balotaje. Con el fin de ampliar el panorama sobre cómo repercutirá la asunción de Javier Milei al turismo durante este fin de semana largo, Canal E dialogó con el vicepresidente de la cámara de turismo, Aldo Elías.

“Es un fin de semana atípico por el cambio de autoridades en nuestro país, pero esperamos tener un buen movimiento turístico”, comentó Aldo Elías. “El clima tampoco está ayudando, la perspectiva de lluvias en forma continua complicaron un poquito más el panorama. Este es un fin de semana en donde mayormente se da la situación de aprovechar el feriado para hacer viajes de cercanía”.

Las incógnitas que rodean el fin de semana largo

Posteriormente, Elías planteó: “Por ser fin de semana de diciembre, la costa generalmente es quien sale beneficiada respecto de la elección de los turistas”, con lo cual, “tenemos un doble signo de pregunta, uno cuánto va a incidir el cambio de autoridades y la llegada del nuevo presidente electo y, por otro lado, qué va a pasar con las lluvias”.

“Los otros fines de semanas que tiene el año se aprovechan muchísimo para cortar un poco el trajín del trabajo de cada uno y viajar, teniendo en cuenta las posibilidades económicas que puedan surgir a partir de promociones y ofertas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay mucha gente que elige esos fines de semana largo para irse a lugares más lejanos dentro del país”.

Sin balotaje, los porcentajes de ocupación hubieran sido más altos

Por otro lado, el vicepresidente de la cámara de turismo señaló: “Si no hubiese habido balotaje, los porcentajes de ocupación hubiesen sido más altos pero los porcentajes fueron altos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “hubo mucha gente que sacó sus viajes con antelación para comprar más barato y que no tuvo en cuenta o no se imaginó que el balotaje iba a ser un fin de semana largo”.

“El turismo es una actividad que no puede stockear su producción, o sea, un hotel, cuando pasó la noche, la habitación que no vendió la perdió”, expresó Elías. A modo de cierre, dijo que, “es una actividad que está muy marcada por la oferta y la demanda, por eso es importante la compra anticipada, porque te asegura un precio mucho mejor al que podés comprar 10 días antes”.